صور.. محافظة الشرقية توفر خدمات لذوى الهمم .. تعرف عليها

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن ذوى الهمم بإعتبارهم جزء لا يتجزأ من إهتمامات الدولة المصرية كان لزاماً علينا أن نقدم ما يضمن لهم حرية العيش والتنقل وتعزيز مكتسباتهم ودمجهم مجتمعياً وتمكينهم فكرياً وثقافياً وإجتماعياً وتوفير فرص عمل مناسبة لهم.

وأشار إلى انه خلال الثلاث سنوات الأخيرة تم توفير حوالى 2492 فرصة عمل للجنسين من ذوى الهمم فى القطاع الخاص وذلك بالتعاون مع مديرية القوى العاملة ولا زالت هناك العديد من فرص العمل الموفرة والمنتظرة من يتقدم لها ، فضلا عن استخراج 1127بطاقة خدمات متكامله وصرف 55 الف 377 معاش تكافل وكرامه لهم واستخراج 3887 شهادة تأهيل للعمل 5% كما تم استخراج 2729 بطاقة معاق.

استكمل المحافظ قائلاً إن المحافظة لا تدخر جهدا فى توفير أوجه الرعاية الصحية والمجتمعية والتى من شأنها رفع درجة انخراطهم وتفاعلهم بالمجتمع، فبالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعى والجمعيات الخيرية تم صرف ما يقرب من 113 جهاز تعويضى مقدمين من مكاتب التاهيل الإجتماعى وذلك لتحسين وجه الحياه لأصحاب الهمم.

وكواجب ومسؤلية حتمية أشار المحافظ إلى تقديم صور وأشكال عديدة للتحفيز والتشجيع لذوى الهمم بالمحافظة وذلك فى مختلف الأصعدة الرياضية والدينية والتعليمية والإجتماعية كنوع من المؤازرة وإعتزازاً بهم وتقديراً لهم على ما يبذلوه من مجهود للإرتقاء بقدراتهم وإمكانياتهم.

أضاف المحافظ أن التفكير الأول فى ذوى الهمم بإنشاء كوبرى موازى لكوبرى مشاه أبو عميرة والذى تم تنفيذه العام الماضى بتصميم هندسى معين لم يكن إلا لتسهيل الحركة لكبار السن وذوى الهمم ليمتد التفكير فيهم بإنشاء مطالع مخصصة لهم فى كل مبنى حكومى أو منشأة وعلى رأسهم ديوان عام محافظة الشرقية لتسهيل حركتهم وحصولهم على خدماتهم ، إضافة إلى تخصيص الدور الأرضى بعدد من المصالح الحكومية لخدمتهم وقضاء مصالحهم .

وقال المحافظ لقد توج كل هذا الإهتمام بإطلاق محافظة الشرقية أول خدمة مميزة لذوى الهمم وتخصيص مينى باص مجهز لخدمتهم فى تنقل آمن ـ داخل مدينة الزقازيق بنطاق حى أول وحى ثانى كمرحلة أولى ليتم تعميمها بعد ذلك فى باقى مراكز المحافظة مؤكداً ان الإهتمام بذوى الهمم لن ينقطع فهم أبنائنا وإخواننا وستشهد الفترة القادمة خدمات فى عدد من المجالات غير مسبوقة من قبل.



الشرقية تفتح ذراعيها وتختص ذوي الهمم



الشرقية تفتح ذراعيها وتختص ذوي الهمم