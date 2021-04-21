صندوق مكافحة الإدمان: 9 مسلسلات خالية من التعاطى منها الاختيار 2 ونسل الأغراب

كتب مدحت وهبة

أشاد المرصد الإعلامى لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعى بالأعمال الدرامية التى جاءت خالية من مشاهد تعاطى المواد المخدرة بواقع 9 مسلسلات وهي " الاختيار 2" و" نسل الأغراب" و"القاهرة كابول" و" كل ما نفترق " و " خلى بالك من زيزي " و" فارس بلا جواز " و" ولاد ناس " و " بين السماء والأرض"، وجاءت العديد من الأعمال الدرامية خالية من مشاهد التدخين وهى "النمر"، "الطاووس"، "هجمة مرتدة " بينما تميز مسلسل فارس بلا جواز من خلوة من مشاهد التدخين والتعاطى.



وأوضحت بيانات تحليل مشاهد التدخين والمخدرات التى قام بها المرصد الإعلامى للصندوق، أن غالبية الأعمال الدرامية خلال أول أسبوع من رمضان 2021 التزمت بعدم الترويج للتعاطى، إلا أن بعض الأعمال الدرامية تضمنت بعض المشاهد التعليمية لطرق تعاطى المواد المخدرة، ولذلك يدعو صندوق مكافحة الإدمان صناع الدراما بمزيد من الالتزام بالوثيقة التى تم إطلاقها بالتعاون مع نقابة المهن التمثيلية بشأن التناول الرشيد لظاهرة التدخين وتعاطى المواد المخدرة.



وكشف المرصد الإعلامي للصندوق فى نتائجه خلال أول أسبوع من شهر رمضان وجود 370 مشهد تدخين وتعاطى مخدرات فى الأعمال الدرامية بإجمالي ما يقرب من 7 ساعات، منها 282 مشهد تدخين بإجمالي ما يقرب من 6 ساعات بينما بلغت مشاهد التعاطى 88 مشهد بإجمالي ما يقرب من ساعة ونصف وذلك بواقع 25 مسلسل خلال العام الحالي ويمثل ذلك بنسبة 4.9 % من إجمالي المساحة الزمنية التي شغلتها لمشاهد التدخين بينما بلغت المساحة الزمنية للتعاطي 1.9% وتشير البيانات الأولية إلى خلو الأعمال حتى الآن من مشاهد تدخين وتعاطى الأطفال وكذلك عدم ظهور مشاهد تروج لمنتجات التبغ بصورة مباشرة وأيضا التزام صناع الدراما للعام التالي علي التوالي بوجود تصنيف عمري للأعمال الدرامية .



وأوضحت بيانات المرصد الإعلامي أن كلا من مسلسل نجيب زاهى زركش، وضد الكسر احتلا النسبة الأعلى في مشاهد التعاطى وأغلب هذه المشاهد كانت لتناول المواد الكحولية، وجاء مسلسلي ملوك الجدعنة وكله بالحب كأعلى مشاهد للتدخين.









