صرف 2500 جنيه مكافأة لمديرية أوقاف بنى سويف لبيعها 100 صك أضحية

كتب على عبد الرحمن

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، صرف مكافأة قدرها 2500 جنيه للقائمين على المشروع بمديرية أوقاف بني سويف، مع صرف مكافأة استثنائية قدرها (1000 جنيه) لمدير المديرية كونها المديرية الأولى التي تحقق (100 صك) في المسابقة الرمضانية لصكوك الأضاحي.



وأكدت الوزارة فى بيان لها اليوم، أن المكافأة تصرف من الموارد الذاتية للوزارة ، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي ، على أن تقدم المديرية مذكرة بأسماء المشاركين في المشروع ومكافأة كل منهم لاعتمادها من السلطة المختصة قبل الصرف.



وكانت اللجنة المركزية المشرفة على مشروع صكوك الأضاحي لعام 1442هـ / 2021م بوزارة الأوقاف، عن مكافأة تحفيزية قدرها (2500 جنيه) لكل 100 صك تحققها أي مديرية من المديريات خلال الشهر الكريم، إضافة إلى مكافأة إضافية قدرها (2500 جنيه) لقيادات أعلى ق مديريات على مستوى الجمهورية تحصيلًا خلال شهر رمضان.

كان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وقع بروتوكول تعاون مع الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن صكوك الأضاحى لصالح الأسر الأولى بالرعاية .

وقالت وزارة الأوقاف، إن البرتوكول يأتى فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالبعد الاجتماعي، وتفعيلا لمشروع صكوك الأضاحى الذى تقوم به وزارة الأوقاف المصرية لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية ، وفى إطار التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة، ويتضمن البروتوكول أن توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية رؤوس أضاحى من البقر السودانى بما يعادل 600 طن لحوم كدفعة أولى، بحيث يتم الذبح فى الوقت الشرعى للذبح تحت إشراف مشترك للوزارتين والطب البيطري.