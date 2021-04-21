صحة المنيا تقدم الخدمات الطبية لـ37 ألف سيدة و1312 مواطنا

المنيا - حسن عبد الغفار

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا أنه تم تقديم الخدمات الطبية لـ 37 ألف سيدة، من السيدات الحوامل، والتى تأتى ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين، وذلك فى إطار جهود الدولة للاهتمام بالصحة العامة للمواطنين، وتنفيذا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، وبرعاية اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا.

قال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، إن المبادرة تهدف لفحص السيدات الحوامل من أول يوم فى الحمل حتى الولادة، وذلك بهدف الكشف المبكر عن العديد من الأمراض أهمها الفيروس الكبدى B ومرض الزهري، وفيروس نقص المناعة البشري، إلى جانب فحص الضغط وإجراء القياسات الفيزيائية الخاصة بالوزن والطول وقياس نسبة السكر فى الدم، وذلك لمنع انتقال الأمراض من الأم للجنين.

أوضح الدكتور أحمد خليل منسق المبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا أن المبادرة تتم فى 260 وحدة صحية، ومركز طبي، وذلك فى جميع الإدارات الصحية على مستوى محافظة المنيا عن طريق فرق طبية مدربة مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى.

كما قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، فى إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

أوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية أبو طهير بمركز سمالوط بالمنيا، خلال يومى 19 و 20 من إبريل الجاري، تحت اشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبى على 1312 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

وأشار الدكتور محمود خليفة، منسق القوافل الطبية بالمديرية، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم إجراء269 حالة جراحة و339 حالة أطفال و216 باطنة و77 قلب و 75 نساء و34 تنظيم اسرة و 52 أسنان و 167 جلدية و83 حالة أنف وأذن، إلى جانب أنه تم عمل 111 تحاليل مختلفة، وعمل 32 حالة موجات صوتية وعمل 13 حالة رسم قلب و عمل 3 حالة أشعة سينية وفحص عشوائى للضغط والسكر لـ 104 متردد، وتم إجراء خلع اسنان لـ 3 حالة بعيادة الاسنان، وتحويل للمستشفى 22 حالة لاستكمال العلاج هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ 68 متردد، كما تم استخدام 12 عيادات متنقلة وصيدلية.