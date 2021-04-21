شغلى غسالة الملابس على 40 درجة مئوية هتخفضي فاتورة الكهرباء

كتبت رحمة رمضان

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فيديو يوضح فيه طريقة الاستخدام الأمثل لغسالة الملابس لترشيد استهلاك الكهرباء وذلك من خلال تشغيل الغسالة بكامل حمولتها لاستهلاك نفس كمية الكهرباء، وضبطها على درجة حرارة 40 درجة مئوية لترشيد الاستهلاك وخفض قيمة فاتورة الكهرباء.

وينصح الجهاز باتباع هذه الطرق لاستخدام الغسالة لترشيد الاستهلاك وهى كالآتي:

1-شغل الغسالة بكامل حمولتها لأنها هتستهلك نفس كمية الطاقة.

2-استخدم درجة حرارة مناسبة طبقاً لدرجة اتساخ الملابس.

3-حافظ دائما على تنظيف مصفاة مياه التغذية والتصريف.

4-اشتري الغسالة المحتوية على بطاقة كفاءة الطاقة.

5-جفف الغسيل بأشعة الشمس ولا تعتمد على المجفف الكهربائي.

وكان الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أكد أن المواطن يمكنه التحكم فى قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية من خلال اتباع نمط استهلاك موفر للطاقة و مدى وعيه بطرق الترشيد السليمة التى لا توثر على طبيعة استهلاكه ولكنها تحسن استخدام الطاقة.

وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن الاستهلاك الأمثل للكهرباء يجنب المشترك ارتفاع قيمة الفاتورة، لافتا إلى أن الوزارة حريصة على توعية المواطنين بطرق الاستخدام الأمثل للطاقة وعدم إهدارها.