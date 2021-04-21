سيناتور جمهورى: الانسحاب الأمريكى من أفغانستان "منشطات للإرهاب"

كتبت: نهال أبو السعود

اطلع كبار المسؤولين من فريق الأمن القومي في إدارة بايدن المشرعين على قرار سحب القوات من أفغانستان، في مواجهة أسئلة من الجمهوريين والديمقراطيين عما إذا كانوا مستعدين لعواقب ما يحدث بمجرد رحيل القوات الأمريكية.

قالت صحيفة ذا هيل ان وزير الخارجية توني بلينكين ووزير الدفاع لويد أوستن ومدير المخابرات الوطنية أفريل هينز ورئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي ناقشوا الوضع مع أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ بعد ان أعلن الرئيس جو بايدن الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة ستسحب جميع القوات المتبقية من البلاد بحلول 11 سبتمبر.

أثار كل من الجمهوريين والديمقراطيين مخاوف من أن الانسحاب الأمريكي سيؤدي إلى استعادة طالبان السيطرة على البلاد، وقال السناتور الجمهوري ليندسي جراهام بعد الإحاطة "لا توجد خيارات جيدة في أفغانستان.. في اللحظة التي يرفرف فيها علم طالبان فوق جزء من أفغانستان ، سترسل طلقة من المنشطات إلى كل جهادي في العالم ، أن طالبان تهزم الغرب ؛ لقد ضربونا".

بينما دافع الديموقراطيون عن قرار الانسحاب والتبرير المقدم، قائلين إن المنطق من الإدارة كان سليمًا وأن استمرار الوجود الأمريكي ببساطة لن يغير الظروف على الأرض.

أعلن بايدن الأربعاء الماضي أن الولايات المتحدة ستنهي مهمتها العسكرية في أفغانستان بعد ما يقرب من 20 عامًا ، مشيرًا إلى أن أسباب الاحتفاظ ببصمة عسكرية في البلاد أصبحت "غير واضحة بشكل متزايد" خلال العقد الماضي. وعقب إعلان الرئيس، قال الناتو إنه سينهي مهمته العسكرية في أفغانستان.

وفي نفس السياق، أخبر الجنرال الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب أنه سيقدم تقريرًا إلى أوستن "بحلول نهاية الشهر" مع خيارات للحفاظ على القدرة على تنفيذ عمليات مكافحة الإرهاب في أفغانستان بعد انسحاب القوات الأمريكية.

قال الجنرال ماكنزي: "نحن ندرس هذه المشكلة بكل مواردنا في الوقت الحالي لإيجاد طريقة للقيام بذلك ، بأكثر الطرق ذكاءً وخالية من المخاطر التي نستطيع".

قوبل قرار بايدن بسحب القوات المتبقية من أفغانستان بردود فعل متباينة من أعضاء الكونجرس، وقد أعرب بعض المشرعين من كلا الجانبين عن خيبة أملهم إزاء هذه الخطوة التي تم الإعلان عنها قبل أن تتوصل طالبان والحكومة الأفغانية إلى أي نوع من التسوية السياسية خوفًا من أنها قد تعرض مكاسب النساء والمجتمع المدني في أفغانستان للخطر.