سنابل الخير.. تعرف على إجراءات استلام الأقماح بصوامع وشون كفر الشيخ.. فيديو

كفر الشيخ - محمد سليمان

رصدت عدسة "اليوم السابع"، أعمال استلام الأقماح بصوامع محافظة كفر الشيخ، وخاصة بمطحن وصومعة مدينة كفر الشيخ، وتخصيص مسار للسيارات المحملة بالإقماح على جانبي مطحن وصومعة كفر الشيخ، امتد من أمام المطحن بطول الطريق المتجه لمدينة سيدى سالم ودسوق.

وقال المحاسب عادل حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، أنه سيتم استقبال الاقماح بوزن السيارة المحملة بالقمح ، ويتم التعرف على درجة النقاوة للأقماح، من خلال لجنة مشكلة من التموين والزراعة وعدد من الجهات المعنية، وبعدها يتم تفريغ حمولة السيارة من القمح في النقرة، لتعود السيارة فارغة ليتم وزنها ووزن الشكاير الفارغة لتحديد وزن القمح.

وأضاف حبيب، أنه يتم تفريغ السيارة في النقرة، وهي عبارة عن فتحات أرضية موصله بالصومعه ليتم رفعها آلياً، مؤكداُ يتم تطبيق الاجراءات الاحترازية خلال استقبال الاقماح من ارتداء الكمامات وغيرها من الإجراءات، حفاظا على سلامة المزارعين والساقين والعاملين بالصوامع والشون ومواقع التجميع.

وأكد "حبيب"، أن هناك 20 موقعا عبارة عن صوامع وهناجر وشون أسمنتية ومراكز تجميع، بمدن ومراكز المحافظة لاستقبال الأقماح، وأنه أشرف على معاينتها وتجهيزها، وتشكيل اللجان الخاصة باستلام الاقماح بها.

وأضاف المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، أنه تم وضع لافتات توضح التعليمات الخاصة باستلام الأقماح ، ومنها منع استلام الأقماح المختلطة بأي كميات من العام الماضي، وفي حالة اكتشاف لك يتم تحرير محضر بالواقعة ، كما تم الإعلان عن الأسعار طبقا لدرجة النظافة، فدرجة نظافة القمح 22.5، سعر الأردب 705 جنيهات، ودرجة نظافته 23 سعر أردب القمح 715 جنيها، والقمح الذي درجة نظافته 23.5، فالاردب بـ 725 جنيها.



وقال "حبيب"، إنه يناشد المزارعين بعدم تسلي قمح رطب حتى لا يتم رده ،لأنه استلام القمح الرب سيؤثر بالسلب على الأقماح بالصوامع قد يؤدي لتعطين الاقماح وتلفها، مؤكاً أن عدد الأفدنة المنزرعة بالقمح 232 ألف فداناً ،وتم حصاد 32 ألف فداناً ، وجاري تقدير المتوسط العام لانتخابية القمح، وسيتم الاعلان عنها الاسبوع المقبل .