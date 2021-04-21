سقوط مستريح المنظفات بالبحيرة بعد جمعه 10 ملايين جنيه من ضحاياه

كتب محمود عبد الراضي

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط شخص لقيامه بالإشتراك مع إحدى السيدات بالإستيلاء على 10 ملايين جنيه من مواطنين بدعوى توظيفها، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية .. لكشف ملابسات ما تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد من عدد من المواطنين بمحافظة سوهاج ضد أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الجيزة ، وآخرى مقيمة بمحافظة أسيوط لقيامهما بتلقى مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

بتكثيف التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة ، وقيام المشكو فى حقهما .. بتلقى مبالغ مالية من الشاكين بلغت (عشرة ملايين جنيه) ، وذلك بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة المنظفات ومعدات النقل الثقيل ، مقابل حصولهم على أرباح مالية ، ثم قاما بالإستيلاء على تلك المبالغ لنفسيهما بالمخالفة للقـانون .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف وضبط المتهم الأول ، وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهمة الهاربة.