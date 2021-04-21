سقوط عنصر إجرامى وراء سرقة المواطنين فى منطقة الخليفة

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على عنصر إجرامى لإرتكابه العديد من وقائع سرقة المواطنين بأسلوب"النشل" فى الخليفة، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم السرقات، فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة، قيام عاطل، مقيم بدائرة القسم ، له معلومات جنائية بإرتكاب العديد من وقائع سرقات المواطنين بأسلوب "النشل".

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه.. وبمواجهته إعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "النشل" وإرتكابه عدد ( 7) وقائع سرقة بذات الأسلوب.

تم بإرشاده ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها بمسكنه، كما تم بإرشاده ضبط مبلغ مالى ، أقر بأنه من متحصلات وقائع السرقة ، وأضاف بإنفاقه باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباته الشخصية.

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموه بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.