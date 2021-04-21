اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 21 أبريل 2021 12:15 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

سقوط عنصر إجرامى وراء سرقة المواطنين فى منطقة الخليفة

الأربعاء، 21 أبريل 2021 12:08 م
سقوط عنصر إجرامى وراء سرقة المواطنين فى منطقة الخليفة متهم - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على  عنصر إجرامى لإرتكابه العديد من وقائع سرقة المواطنين بأسلوب"النشل" فى الخليفة، وحرر محضر بالواقعة.
 
وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم السرقات، فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة، قيام عاطل، مقيم بدائرة القسم  ، له معلومات جنائية  بإرتكاب العديد من وقائع سرقات المواطنين بأسلوب "النشل".
 
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه.. وبمواجهته إعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "النشل" وإرتكابه عدد ( 7) وقائع سرقة بذات الأسلوب.
 
تم بإرشاده ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها بمسكنه، كما تم بإرشاده ضبط  مبلغ مالى ، أقر بأنه من متحصلات وقائع السرقة ، وأضاف بإنفاقه باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباته الشخصية.
 
وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموه بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 
 
 
 
 

جريمة سرقة

اخبار عاجلة

امن القاهرة

الخليفة

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة