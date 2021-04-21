سقوط عاطلين أثناء بيعهما المخدرات لعملائهما بعين شمس

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على عاطلين أثناء بيعهما مواد مخدرة على عملائهما فى منطقة عين شمس، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، عقب تقنين الإجراءات من ضبط عاطلين، مقيمين بدائرة القسم اثناء تواجدهما بمنطقة سكنها، وبحوزتهما (كمية من مخدر الأستروكس- 2 هاتف محمول- مبلغ مالى- 2 سلاح أبيض "مطواة").

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، وأقرا بحيازتهما للأسلحة البيضاء بقصد الدفاع عن نشاطهم الآثم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.