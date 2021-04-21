روسيا تبدأ تشييد محطتها الفضائية الخاصة

وكالات

أعلن رئيس وكالة الفضاء الاتحادية الروسية "روسكوسموس"، أن البلاد تبني محطتها الفضائية الخاصة.

وصرح رئيس وكالة الفضاء ديمتري روجوزين، حسب موقع الرؤية الإماراتى، بأن البناء يجري بالفعل في الجزء الأول من القاعدة.

وتم تكليف "إنيرجيا"، لبناء الصواريخ، بالتحضير لإطلاق المحطة في غضون 4 سنوات.

ولفتت وسائل إعلام محلية إلى أن روسيا تعمل على هذه الخطط منذ فترة طويلة، ولكنها قررت مؤخراً فقط المضي قدماً في تنفيذه.

وإذا ما وضعت روسيا محطتها الفضائية الخاصة في المدار، فسيتم إغلاق محطة الفضاء الدولية، التي يبلغ عمرها 20 عاماً، في وقت أقرب مما كان متوقعاً. وحتى الآن، فإن العقود سارية مع الشركاء الدوليين حتى عام 2024، وأشارت موسكو مؤخراً إلى إمكانية تمديدها حتى عام 2030

ويدعو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين روسيا للاحتفاظ بمكانتها وتعزيزها كقوة نووية وفضائية رائدة.

وكشفت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية أن المحطة الفضائية الجديدة قد تكلف البلاد ما يصل إلى 6 مليارات دولار.