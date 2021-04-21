اليوم السابع
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الأربعاء، 21 أبريل 2021 09:17 م
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رئيس وزراء كندا يدافع عن قيود السفر ويؤكد إمكانية فرض المزيد

الأربعاء، 21 أبريل 2021 08:00 م
رئيس وزراء كندا يدافع عن قيود السفر ويؤكد إمكانية فرض المزيد جستن ترودو رئيس الوزراء الكندى
أ ش أ

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دافع رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، عن حكومته ضد الانتقادات الموجهة لها بأنها لم تتحرك بالسرعة الكافية لفرض الحجر الصحى على المسافرين، لكنه قال إنهم يفكرون فى اتخاذ إجراءات إضافية.

 

وقال ترودو للصحفيين: "نحن نواصل النظر فى المزيد وقد طلبت من مسؤولينا النظر بعناية، على سبيل المثال ، فى ما فعلته المملكة المتحدة مؤخرا جدا بشأن تعليق الرحلات الجوية من الهند".

 

وعلى الرغم من إغلاق حدود كندا رسميا، لا يزال الآلاف من الأشخاص، معظمهم من الكنديين، يدخلون إلى البلاد كل أسبوع. وتقول وزارة الصحة الكندية إن حوالى واحد فى المائة من المسافرين جوا الدوليين أثبتوا إصابتهم بفيروس كوفيد-19 خلال الحجر الصحى لمدة ثلاثة أيام، لكن لا يمكنهم حتى الآن تقديم بيانات عن عدد الذين ثبتت إصابتهم بعد 10 أيام.

 

وأبلغت الهند عن أكثر من 250 ألف حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 يوميا هذا الأسبوع، ويحقق الأطباء فيما إذا كانت السلالة الجديدة هى السبب.

 

وفى ديسمبر الماضي، علقت كندا الرحلات الجوية من المملكة المتحدة لأكثر من أسبوعين بقليل بسبب مخاوف بشأن السلالة البريطانية.

 

وفى الأسبوعين الماضيين، وصلت 117 رحلة دولية مع راكب واحد على الأقل ثبتت إصابته فيما بعد بكوفيد-19، بما فى ذلك 29 رحلة من نيودلهى و 20 من الولايات المتحدة و 24 من أوروبا.

 

 


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كورونا في كندا

قيود السفر

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