اليوم السابع
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رئيس جامعة طنطا : 500 عملية مياه بيضاء بالمجان لغير القادرين ضمن "حياة كريمة"

الأربعاء، 21 أبريل 2021 01:30 م
رئيس جامعة طنطا : 500 عملية مياه بيضاء بالمجان لغير القادرين ضمن "حياة كريمة" الدكتور محمود زكى ‏رئيس جامعة طنطا
الغربية - محمد طارق

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أعلن الدكتور محمود زكى ‏رئيس جامعة طنطا ، أنه تم الاتفاق مع إحدى المؤسسات الخيرية، على إجراء 500 عملية مياه بيضاء بالمجان لغير القادرين على مدار عام داخل قسم الرمد التابع لمستشفى طنطا الجامعى، يأتى ذلك فى إطار بروتوكول التعاون المشترك بين جامعة طنطا مع المؤسسة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " .

وقال الدكتور أحمد غنيم، عميد طب طنطا ‏ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إن قسم الرمد سيتكفل بتنفيذ 6 قوافل طبية سنويا تشمل فحص المياه البيضاء وتقديم العلاج الدوائى للحالات المصابة بأمراض البكتيرية والحساسية وأمراض جفاف العين .

وأوضح عميد طب طنطا ، أن المؤسسة تتولى تنظيم تلك القوافل، مشيرًا إلى أن استراتيجية عمليات المياه البيضاء تتضمن تكفل قسم الرمد بمستشفيات طنطا الجامعية ، بالفحص الشامل للكشف عن المياه البيضاء وتحديد عدد الأطباء وإجراء العمليات خلال فترة 15 يوما من إجراء الفحص للمرضى ومتابعة الحالات بعد أسبوعين من تاريخ إجراء العملية.


جامعة طنطا

رئيس جامعة طنطا

الغربية

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مستشفى طنطا الجامعى

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