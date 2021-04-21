اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 21 أبريل 2021 07:44 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس المكسيك يحصل على جرعة من لقاح أسترازينيكا فى مؤتمر صحفى.. فيديو

الأربعاء، 21 أبريل 2021 07:12 م
رئيس المكسيك يحصل على جرعة من لقاح أسترازينيكا فى مؤتمر صحفى.. فيديو رئيس المكسيك خلال تلقى الجرعة
كتب محمد شعلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تلقى الرئيس المكسيكى أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، جرعة من لقاح أسترازينيكا ضد فيروس كورونا، خلال حضوره مؤتمر صحفي، بعد أن القى كلمة عن أهمية التطعيم، لطمئنة المواطنين على سلامة وأمان اللقاح.

 

 

وقال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل، إنه يريد طمأنة الناس بأن يتابعون جميع الدراسات التي يتم إجراؤها في جميع أنحاء العالم لضمان سلامة الناس، مضيفا: "أريد أن اقول أنه لا يوجد شيء إجبارى، ونحن كأشخاص أحرار علينا ممارسة حريتنا والاقتناع ولكن لا نفرض أبدا اللقاح"، وفقا لما نقلته شبكة CNN.

يستمع الى الارشادات
رئيس المكسيك يستمع إلى الإرشادات

 

رئيس المكسيك خلال الجرعة
رئيس المكسيك خلال تلقى الجرعة

 

وفى وقت سابق، أعلن الرئيس المكسيكى أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، أنه سيتلقى لقاح "أوكسفورد - أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا.

 

بعد انتهاء اللقاح
بعد انتهاء تلقى اللقاح

 

خلال جرعة اللقاح
خلال جرعة اللقاح

 

كما أعلن جيف زينتس منسق الاستجابة لفيروس (كورونا) فى البيت الأبيض بالولايات المتحدة، رسمياً عن أن واشنطن سوف تبعث بحوالى 4 ملايين جرعة من لقاحات استرازينيكا المضادة لكورونا إلى المسكيك وكندا.

 

وأوضح زينتس -حسبما نقلت شبكة (سى إن إن) الإخبارية الأمريكية- أن الولايات المتحدة سوف "تُقرِض" البلدين 4 ملايين جرعة من اللقاحات فى الوقت الذى تنتظر فيه موافقة رسمية على استعماله محلياً.

 

وكانت شبكة "سى إن إن" قد ذكرت فى وقت سابق أن المكسيك ستتلقى ما يقرب من 2.5 مليون جرعة وكندا 1.5 مليون أخرى.

 

وقال لوبيز أوبرادور البالغ 67 عاما - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إن مخاطر اللقاح ضئيلة مقارنة بفوائده، بعد تحذيرات من قبل المنظمين الصحيين الدوليين من احتمال حدوث جلطات دموية.


رئيس المكسيك

كورونا فى المكسيك

لقاحات كورونا

اصابات كورونا فى المكسيك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة