رئيس المكسيك يحصل على جرعة من لقاح أسترازينيكا فى مؤتمر صحفى.. فيديو

كتب محمد شعلان

تلقى الرئيس المكسيكى أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، جرعة من لقاح أسترازينيكا ضد فيروس كورونا، خلال حضوره مؤتمر صحفي، بعد أن القى كلمة عن أهمية التطعيم، لطمئنة المواطنين على سلامة وأمان اللقاح.

رئيس المكسيك يتلقى لقاح أسترازينيكا ضد فيروس كورونا على الهواء مباشرةhttps://t.co/rw8Bd2owoG pic.twitter.com/Mg0qsT3t5a — CNN بالعربية (@cnnarabic) April 21, 2021

وقال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل، إنه يريد طمأنة الناس بأن يتابعون جميع الدراسات التي يتم إجراؤها في جميع أنحاء العالم لضمان سلامة الناس، مضيفا: "أريد أن اقول أنه لا يوجد شيء إجبارى، ونحن كأشخاص أحرار علينا ممارسة حريتنا والاقتناع ولكن لا نفرض أبدا اللقاح"، وفقا لما نقلته شبكة CNN.



رئيس المكسيك يستمع إلى الإرشادات



رئيس المكسيك خلال تلقى الجرعة

وفى وقت سابق، أعلن الرئيس المكسيكى أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، أنه سيتلقى لقاح "أوكسفورد - أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا.



بعد انتهاء تلقى اللقاح



خلال جرعة اللقاح

كما أعلن جيف زينتس منسق الاستجابة لفيروس (كورونا) فى البيت الأبيض بالولايات المتحدة، رسمياً عن أن واشنطن سوف تبعث بحوالى 4 ملايين جرعة من لقاحات استرازينيكا المضادة لكورونا إلى المسكيك وكندا.

وأوضح زينتس -حسبما نقلت شبكة (سى إن إن) الإخبارية الأمريكية- أن الولايات المتحدة سوف "تُقرِض" البلدين 4 ملايين جرعة من اللقاحات فى الوقت الذى تنتظر فيه موافقة رسمية على استعماله محلياً.

وكانت شبكة "سى إن إن" قد ذكرت فى وقت سابق أن المكسيك ستتلقى ما يقرب من 2.5 مليون جرعة وكندا 1.5 مليون أخرى.

وقال لوبيز أوبرادور البالغ 67 عاما - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إن مخاطر اللقاح ضئيلة مقارنة بفوائده، بعد تحذيرات من قبل المنظمين الصحيين الدوليين من احتمال حدوث جلطات دموية.