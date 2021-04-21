رئيس البرلمان السورى: بشار الأسد تقدم رسميا بطلب الترشح لانتخابات الرئاسة

وكالات

أعلن رئيس مجلس الشعب السوري حمودة صباغ أن الرئيس السورى بشار الأسد تقدم رسميا بطلب ترشح إلى انتخابات الرئاسة السورية.

ومساء أمس، أعلن رئيس مجلس الشعب السورى حمودة صباغ، أن المجلس تلقى كتاباً من المحكمة الدستورية العليا بتقديم فاتن علي نهار طلب ترشح إلى منصب رئيس الجمهورية، وهو أنذاك ثالث طلب ترشيح يصل المجلس.

وذكر رئيس مجلس الشعب السورى في الجلسة الثالثة من الدورة الاستثنائية الثانية، أنه استناداً لأحكام دستور الجمهورية العربية السورية وقانون المحكمة الدستورية العليا وقانون الانتخابات العامة وتعديلاته وتعليماته التنفيذية ورد إلى المجلس كتاب المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 19 أبريل 2021 المتضمن الطلب المقدم من فاتن علي نهار، مواليد دمشق 17-10-1971 مسجلة بالقيد شمالية خانة "265" بترشيح نفسها لمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية، وقد سجل الطلب لدى المجلس في السجل الخاص برقم 3 تاريخ 19-4-2021 بعد انتهاء جلسة الأمس.

وأضاف: كما ورد إلى المجلس طلب فاتن علي نهار المتضمن رغبتها في ترشيح نفسها إلى منصب رئيس الجمهورية العربية السورية راجية فيه عرض رغبتها على أعضاء مجلس الشعب لتأييد طلب ترشيحها من قبلهم خطياً وقد سجل الطلب في السجل الخاص رقم 3 تاريخ 20-4-2021.

وكان صباغ أعلن أمس الأول فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية، وتلقى كتابين من المحكمة الدستورية بتقديم عبد الله سلوم عبد الله ومحمد فراس ياسين رجوح طلبين إلى المحكمة بترشيح نفسيهما لمنصب رئيس الجمهورية.