دراسة تكشف البروتينات المسئولة عن تطور مرض الزهايمر وفقدان الذاكرة

ندى سليم

كشفت دراسة صادرة من مايو كلينك Mayo Clinic، الجين المسئول عن تطور مرض الزهايمر ، حيث تبين أن الجين المشفر للبروتين ويطلق عليه بروتين SERPINA5 قد يؤدي إلى تفاقم تشابك بروتين آخر يدعى tau ، وهو ما يؤدي إلى تطور المرض، طبقا لما نشره موقع ميديكال إكسبريس.

واستند الباحثون على بيانات من المشاركين بالدراسة، وتم أخذ عينات من أنسجة المخ، حتى يتم التحقق من صلة الجين بمرض الزهايمر، حيث استخدم الباحثون عينات أنسجة من 385 دماغًا تم التبرع بها لبنك Mayo Clinic للدماغ ، والذي يضم أكثر من 9000 عينة من أنسجة المخ لدراسة الاضطرابات التنكسية العصبية.

واستخدام الباحثون هذه العينات لتصنيف نمط التشابك البروتيني المرتبط بمرض الزهايمر، وتم الاستعانة بتسلسل الحمض النووي الريبي لتحديد التعبير الجيني في العينات، والتي تقيس بشكل فعال التغيرات الجينية المسئولة عن توجيه البروتينات التى تؤدى للإصابة بالزهايمر.

وتوصل الباحثون إلى وجود طيف مرض كامل وتغييرات جينية، تؤثر على منطقة الحصين وهى مركز ذاكرة الدماغ، مما يكشف عن تمتع بعض المرضى بالحفاظ النسبي للذاكرة، في حين بعض الأشخاص لديهم تفاقم نسبي لأعراض فقدان الذاكرة.

وتستهدف الدراسة تحديد البروتينات والجينيات المتعلقة بمرض الزهايمر، بهدف الوصول إلى آليات علاجية جديدة تسهم في علاج المرض.