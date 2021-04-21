خروج 11 مصابا من ضحايا حادث تصادم الشرقية من المستشفى

غادر 11 مصابا مستشفى أبو حماد المركزي بالشرقية، من ضحايا حادث التصادم الذى وقع اليوم، الأربعاء، بين سيارة نصف نقل وأخرى ميكروباص أمام مدخل قرية "العراقي" بأبو حماد.

وأسفر الحادث عن مصرع سيدة، وإصابة 15 شخصا آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، جرى نقل 11 منهم إلى مستشفى أبو حماد المركزى، وباقي المصابين إلى أحد المستشفيات الخاصة.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء دكتور أيمن مطر، حكمدار الجنوب والعاشر من رمضان، يفيد بورود إشارة بوقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وأخرى ميكروباص، أمام مدخل قرية "العراقي" بأبو حماد، ما أسفر عن مصرع سيدة، وإصابة 15 شخصا آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

جرى نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى أبو حماد المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة، قبل تحويل 4 حالات منهم إلى أحد المستشفيات الخاصة، بناءً على رغبة الأهل، فيما جرى إسعاف جميع المصابين ممن نُقلوا إلى مستشفى أبو حماد المركزي، وغادروا المستشفى، وجرى رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.