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حنفى جبالى مهنئا الرئيس السيسي بذكرى الـ10 من رمضان: حرصتم على بقاء مصر آمنة

الأربعاء، 21 أبريل 2021 11:51 ص
حنفى جبالى مهنئا الرئيس السيسي بذكرى الـ10 من رمضان: حرصتم على بقاء مصر آمنة المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب
نور علي

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بعث المستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس مجلس النواب، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان المبارك1442ه.
 
قال المستشار الدكتور حنفى جبالى فى نص البرقية:
 
"أنقل إليكم سيادة الرئيس باسمي واسم نواب شعب مصر العظيم خالص ‏التهنئة القلبية بذكرى ملحمة العاشر من رمضان المبارك، إنه يوم مشهود يسجله التاريخ بأحرف من نور، فقد صدق الله وعده وأعز جنده، فتحررت أرض ‏سيناء من دنس الاحتلال بأيدى قواتنا المسلحة الباسلة، بما نملك فى أيدينا من سلاح، وهو سلاح ‏الإنسان المقاتل، فتحولت الهزيمة إلى نصر مبين".
 
وتابع: "فبفضل إيمان قواتنا المسلحة بأن كل شبر من الأرض هو كل الأرض، وأن كل حفنة من ‏تراب الوطن هي كل الوطن، حققت قواتنا المسلحة الباسلة، الذى وهب رجالها دماءهم الذكية ‏لتحرير الأرض وحماية العرض انتصاراً مجيداً خلده التاريخ فى أنصع صفاته، كما سجل التاريخ نضالنا ‏من أجل ممارسة السيادة على أرضنا غير منقوصة وتمسكنا بالسلام".‏
 
وأكد رئيس مجلس النواب: "لقد حرصتم  منذ تحملكم المسئولية- أن تبقى قواتنا ‏المسلحة، المحررة للأرض، الحافظة للعرض، قوية مزودة بأحدث الأسلحة والتكنولوجيا، ‏لتبقى مصر آمنة مستقرة، تنحني أمامها الجباه إجلالاً وإكباراً.‏
 
وتابع قائلا: نحني الجباه إجلالاً وإكباراً لشهدائنا من رجال القوات المسلحة الذى كان انتصارهم في ‏أيام مباركة من شهر رمضان المبارك انتصاراً للشرف والكرامة والثقة بالنفس، ولتبقى مصر آمنة ‏مستقرة، مهابة أبية عصية على أعدائها.‏"
 
واختتم  المستشار الدكتور حنفي جبالي برقيته ، بالدعاء: "حما الله أرض الكنانة من كل سوء".
 
 

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