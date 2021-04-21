حملة موسعة لإزالة الإشغالات بالأحياء والوحدات المحلية فى الإسماعيلية.. صور

الإسماعيلية – السيد فلاح

ترأس اللواء مجدي عناني، السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، حملات إزالة الإشغالات والحملة الانضباطية بنطاق مدينة الإسماعيلية، وتضمنت تنفيذ حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات بشوارع "العشريني وهدى شعراوى والثلاثينى والبحرى وطريق بورسعيد والمستشفى" وتم تحرير 19 محاضر إشغال طريق، فى إطار رفع كافة صور التعديات على أملاك الدولة ورفع الإشغالات وفرض هيبة الدولة والقانون وتحقيق السيولة المرورية للمارة والمركبات والحفاظ على المظهر الحضارى للمنطقة.

وعلى جانب أخر قام حي ثالث بحملة انضباطية تضمنت مراجعة مواعيد الغلق والإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار كورونا ومراجعة تراخيص المحال والأكشاك في مناطق التمليك ومحيط حديقة الخالدين والخامسة والشارع التجاري وشارع صبري مبدي وشارع نزل الشباب، أسفرت الحملة عن ضبط 15 شيشة وتحرير 10 محاضر وتشميع فوري "لأحد المقاهي" بالشارع التجاري ومراجعه 8 تراخيص لمحال وإغلاق 4 محال والتحفظ على 30 مقعدا و5 طاولات.

كما تمكن حي أول من رفع الإشغالات من شارع سعد زغلول والثلاثيني، وتحرير 15 محضر ومصادرة 8 استاند.

وفي سياق متصل قام مركز ومدينة القنطرة غرب بحملة على الشوارع الرئيسية والجانبية، بهدف منع إعاقة الحركة المرورية وحركة المواطنين المارة لرفع الإشغالات من الطرق العامة بقرية أبو خليفة أسفرت عن رفع 65 حالة إشغال طريق وتحرير 40 محضر إشغال طريق.

على جانب آخر قام مركز ومدينة القنطرة شرق بحملة تفتيشية لإزالة الإشغالات بشارع التحرير ومنطقة سوق الأربعاء وتم إزالة كراسي المقاهي المتعدين على الأماكن غير المخصصة لها، والباعة الجائلين بمداخل معدية الافراد بمعرفة أصحابها وتم إنذارهم بعدم التعدي على أملاك الدولة.

فيما قام مركز ومدينة التل بإزالة كافة الإشغالات من الطرق السريعة منها لحدوث حوادث وتم مصادرة عدد 3 مقطورات محملة بالطوب الاحمر تقف بنهر الطريق وحجزها.

وشدد السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية على ضرورة الأستمرار في الحملات لإزالة كافة الإشغالات وإعادة فرض هيبة الدولة والقانون وإعادة المظهر الحضاري للمنطقة.



