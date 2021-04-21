"حلم مبارك".. مسلسل يوثق حياة مارادونا يرى النور خلال أسابيع

فاطمة شوقى

أصدرت إحدى المنصات العالمية المقطع الدعائى الأول لمسلسل الذى يخلد قصة حياة أسطورة كرة القدم دييجو مارادونا، والذى يحمل إسم Maradona: Sueño Bendito" "مارادونا: حلم مبارك".

ونشرت صحيفة "أوليه" الأرجنتينية الاعلان الدعائى لمسلسل مارادونا، وظهرت لقطات لأول مرة فى الأرجنتين وإسبانيا وإيطاليا وأوروجواى والمكسيك،ولم يتم الاعلان حتى الآن عن موعد عرض المسلسل، على الرغم من أنها أكدت في بيان أنها ستطلق في وقت واحد في أكثر من 240 دولة طوال عام 2021.



مسلسل يروى قصة حياة مارادونا

وأشارت الصحيفة إلى أن نازارينو كاسيرو وخوان بالمومينو ونيكولاس جولدشميت، هم أبطال لعبوا دور مارادونا فى مراحل مختلفة من مسيرته.

ويروى المسلسل بدايات لاعب كرة القدم المتواضعة في بلدة فيوريتو في موطنه الأرجنتين، وكذلك مراحله في برشلونة ونابولي ، وانتصاره على رأس المنتخب الأرجنتيني في مونديال 1986 بالمكسيك.

على الرغم من أن المسلسل بدأ في الإنتاج بموافقة من مارادونا قبل وفاته، إلا أن تصويره أثار العديد من الجدل وانتقده الأقارب علانية.



مسلسل مارادونا

شجبت كلوديا فيلافيني ، زوجة مارادونا السابقة وأم دلما وجيانا ، سيناريو المسلسل ، في رأيها أكثر اهتمامًا بـ "كويلومبو (الفضيحة)"، وبدأت إجراءات قانونية ضد المنتج.

من المتوقع أنه بالإضافة إلى سرد مسيرته الرياضية ، سيتناول المسلسل أيضًا معركة مارادونا ضد الإدمان ، وخلافاته خارج الملعب وزواجه المعقد من فيلافيني.

ومع ذلك، لن تكون هذه هي المرة الأولى التي تُعرض فيها حياة مارادونا على الشاشات. عُرض فيلمى "دييجو مارادونا" (2019) و "مارادونا" (2008).