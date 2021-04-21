حداد يقتل حما شقيقه طعنا بـ"سكين" بسبب خلافات بينهما فى الدقهلية

الدقهلية - فريق المحافظات

أصيب حداد بقرية المنشية الجديدة التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، بطعنتين نافذتين على يد آخر، بسبب خلافات بينهما بسبب المصاهرة، حيث تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية بورود بلاغ.

تبلغ لمركز شرطة السنبلاوين من مستشفى السنبلاوين العام، بوصول "إبراهيم .ا" 47 سنة حداد، مقيم قرية المنشية الجديدة، بدائرة المركز مصابا بجرحين شبه نافذين بالبطن والصدر من الناحية اليسرى، ادعاء تعدي.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص وسؤال المصاب اتهم "م ع م" 36 سنة حداد كريتال، ومقيم بذات القرية، بالتعدى عليه بالضرب بآلة حادة سكين كانت بحوزته وإحداث إصابته، لوجود خلافات بينهما بسبب المصاهرة، كون كريمة المصاب زوجة شقيق المتهم.

وأمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، وتبادل الاتهام مع المصاب بالتعدى عليه بالضرب بآلة حادة "سكين"، وإحداث إصابته بجرح قطعى بفروة الرأس، وبإرشاده تم ضبط الأداة المستخدمة (سكين)، وتم التحفظ عليها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8,249 لسنة 2021 جنح مركز السنبلاوين، وجار العرض على النيابه العامه لمباشرة التحقيقات.