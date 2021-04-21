ريهام عبد الله

احتفى بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، بجهود حملة التطعيمات ومنح لقاح كوفيد 19 فى المملكة المتحدة، مشيرا إلى أن 1 من أصل 5 أشخاص تلقى حتى الآن جرعتى اللقاح، قائلا :"جهد ضخم على مستوى المملكة المتحدة أنقذ بالفعل الآلاف من الأرواح".

وقال جونسون فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"لقد وصلنا إلى مرحلة بارزة حيث أن 1 من كل 5 بالغين لديه الآن جرعتان من لقاح كوفيد 19، هذا جهد ضخم على مستوى المملكة المتحدة أنقذ بالفعل الآلاف من الأرواح، شكرا لجميع المعنيين والمشاركين فى الأمر".



رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون

ومن جهة أخرى ألغى رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، زيارته للهند وسط تزايد المخاوف بشأن سلالة فيروس كورونا الجديدة المكتشفة هناك، وقالت الحكومتان البريطانية والهندية فى بيان مشترك: "فى ضوء الوضع الحالى لفيروس كورونا، لن يتمكن رئيس الوزراء بوريس جونسون من السفر إلى الهند الأسبوع المقبل"، بحسب ما نقلته صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.