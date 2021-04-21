اليوم السابع
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جونسون يهنئ ملكة بريطانيا بعيد ميلادها الـ95.. ويؤكد: فخور بكونى رئيس وزرائها

الأربعاء، 21 أبريل 2021 11:10 ص
جونسون يهنئ ملكة بريطانيا بعيد ميلادها الـ95.. ويؤكد: فخور بكونى رئيس وزرائها بوريس جونسون
وكالات الأنباء

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هنأ رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، الملكة إليزابيث بمناسبة عيد ميلادها الـ 95، الذى يوافق اليوم الأربعاء، حسبما نقلت "سبوتنيك" الروسية.

وكتب جونسون فى تغريدة على حسابه الرسمى بـ"تويتر"، "أود أن أرسل تمنياتى الحارة إلى جلالة الملكة فى عيد ميلادها الخامس والتسعين".

وأضاف "لطالما كان لدى أعلى تقدير لصاحبة الجلالة وخدمتها لهذا البلد"، واستطرد قائلا "أنا فخور بكونى رئيس وزرائها".

وتكمل الملكة إليزابيث، ملكة بريطانيا، عامها الخامس والتسعين اليوم الأربعاء، لكن وفقا لوسائل إعلام بريطانية، لن تكون هناك أى احتفالات عامة بهذه المناسبة التى تأتى بعد أيام من وفاة زوجها الأمير فيليب.

وُلدت إليزابيث فى 21 أبريل 1926 فى لندن، ولم تكن تتوقع أن تصبح يوما ملكة، فوالدها جورج السادس لم يصبح ملكا إلا عندما تنازل أخوه الأكبر إدوارد الثامن عن العرش عام 1936 ليتزوج من المطلقة الأمريكية واليس سيمبسون.

وجلست إليزابيث على العرش عام 1952 وهى فى عمر 25 عاما.

 


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بريطانيا

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