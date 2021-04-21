توفر 50 ألف فرصة عمل.. تفاصيل إنشاء منطقة لوجستية بالغربية بـ6 مليارات جنيه

الغربية - مصطفى عادل

تحظى محافظة الغربية، بوجود عدد من المشاريع العملاقة على أرض المحافظة، التى تخدم أبناء المحافظة، وتساعد فى نمو الاقتصاد وتوفير المئات من فرص العمل، ومن أهم هذه المشاريع المنطقة اللوجستية على مساحة 83 فدانا بمنطقة سبرباى بطنطا، والتى تعد من أكبر واضخم المشاريع المقامة بالمحافظة، والتى ستوفر 50 ألف فرصة عمل بصورة مباشرة وغير مباشرة بتكلفة الإجمالية للمشروع 6 مليارات جنيه.

ويقدم "اليوم السابع"، أهم المعلومات عن هذه المنطقة وهى كالتالى:

شهدت المنطقة اللوجستية، الانتهاء من بناء أكبر مول تجارى بالمحافظة، والانتهاء من منطقة السيارات، والنادى الرياضى ومنطقة الألعاب الترفيهية وتشهد المنطقة أعمال على قدم وساق للانتهاء من كافة المشاريع التى ستقام على المساحات المخصصة لها لإدخالها الخدمة.

منطقة السيارات على مساحة 11 ألف متر، وتضم مجموعة من توكيلات السيارات وتخدم جميع محافظات وجه بحرى، كما أنها تضم منطقة الأدوية على مساحة 31 ألف متر، وجار الانتهاء من التشطيبات النهائية لافتتاحها خلال الفترة القادمة.

المرحلة الثانية تشمل حمام سباحة أوليمبى، و2 حمام نصف أوليمبى وحمام سباحة ترفيهى وحمام سباحة للسيدات.

كما المرحلة الثانية تشمل أيضا إنشاء مبنى الأكاديميات الرياضية على مساحة 10 آلاف متر وتبلغ مساحة الدور الواحد 2300 متر ويشمل جميع الأنشطة الرياضية المختلفة.