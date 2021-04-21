توزيع 105 أطنان مواد غذائية ودواجن على 8 آلاف أسرة بقوافل أبواب الخير بالبحيرة

البحيرة - فريق المحافظات

شهد اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة وصول القوافل الغذائية التابعة لصندوق تحيا مصر، تمهيدا لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بالقرى الأكثر احتياجا.

عدسة "اليوم السابع" رصدت فى بث مباشر وصول القوافل الغذائية ضمن حملة أبواب الخير التى أطلقها الصندوق بمناسبة شهر رمضان المعظم بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

شارك فى استقبال قوافل صندوق تحيا مصر، الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة واللواء محمد بدر السكرتير المساعد للمحافظة وأحمد خيرى ممثل صندوق تحيا مصر والدكتورة فايزة زايد مدير مديرية التضامن.

وتضمنت قافلة أبواب الخير 96 طنا من المواد الغذائية الجافة، بالإضافة إلى 9 أطنان من الدواجن ليتم توزيعها على 8 آلاف أسرة مستحقة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.

من جانبه، قال تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، إن قوافل حملة أبواب الخير قامت بتوصيل المواد الغذائية والدواجن إلى نحو 320 ألف أسرة فى 17 محافظة، مضيفا أن حملة أبواب الخير تم التحضير لها بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعى لضمان وصول الدعم لمستحقيه، لافتا إلى أن الحملة تستهدف المرأة المعيلة، والعمالة غير المنتظمة، ودور رعاية الأيتام وأطفال بلا مأوى، مع مراعاة الوصول إلى الفئات المستحقة فى المناطق النائية.

ويذكر أن صندوق تحيا مصر سجل 3 أرقام قياسية فى موسوعة جينس العالمية بعد تنظيمه لأكبر قافلة مساعدات إنسانية فى العالم لدعم مليون أسرة أولى بالرعاية خلال فصل الشتاء، إذ تضمنت القافلة 480 شاحنة محملة بالمواد الغذائية الجافة، والدواجن، والملابس الشتوية، والأغطية، فضلًا عن توفير عددًا من أجهزة الغسيل الكلوى وحضّانات الأطفال المُبتسرين، وأطنان من المطهرات والكمامات للوقاية من فيروس كورونا المستجد.



القوافل



المواد الغذائية



توزيع المواد الغذائية



قوافل أبواب الخير