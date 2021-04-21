تنفيذ 13 ألف و887 مشروع للشباب بتكلفة 2.150 مليار جنيه بمبادرة "مشروعك"

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة الاهتمام بتشجيع الشباب على التقدم لبرنامج "مشروعك" وتوفير آليات جاذبة للشباب والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبنى وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر، مشيرًا إلى أن المحافظة تستهدف زيادة إنجازات برنامج "مشروعك"، مما يترتب عليه زيادة عدد فرص العمل لأبناء المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أهمية برنامج "مشروعك" فى فتح مجالات عمل جديدة لخدمة المواطنين ومحاربة البطالة، ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

وأعلن محافظ الشرقية عن تنفيذ 13 ألف و887 مشروعا، ضمن مبادرة المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، بتكلفة 2 مليار و105 ملايين و597 ألف جنيه، لتوفر 45 ألف و623 فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة.

وأوضح العربى الشبراوى مدير "مشروعك" بالمحافظة، أن أهم المشروعات التى تم تنفيذها مشروع "تجارة سيراميك ، تجارة مفروشات ، مصنع أعلاف – مصنع أسمدة عضوية – مصنع ملابس – صناعات كهربائية – مستلزمات طبية – مصنع أرز – حظيرة مواشى – تجارة حبوب – ورشة موبيليا".

وأضاف مدير مشروعك أن مركز ومدينة الزقازيق وحى أول وثان، جاءوا فى المركز الأول، بإجمالى عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى 2369 مشروع بقيمة 268 مليون و296 ألف و400 جنيه، يليه فى المركز الثانى مركز الحسينية بإجمالى عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى 650 مشروع بقيمة 255 مليون و945 ألف و250 جنيه، ويليه فى المركز الثالث مركز بلبيس بإجمالى عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى 1800 مشروع بقيمة 245 مليون و123 ألف جنيه.

ووجه محافظ الشرقية القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.