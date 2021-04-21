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تفاصيل جديدة عن حياة الجنرال محمد أدريس رئيس المجلس الانتقالى التشادى

الأربعاء، 21 أبريل 2021 02:56 م
تفاصيل جديدة عن حياة الجنرال محمد أدريس رئيس المجلس الانتقالى التشادى محمد إدريس ديبى
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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تولى الجنرال محمد إدريس ديبى، رئاسة المجلس العسكرى الانتقالى فى تشاد، بعد مقتل والده رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو.

 

ومحمد هو ضابط فى الجيش التشادى يبلغ من العمر 37 عامًا، حيث ولد فى 1 يناير 1984، بدأ حياته العسكرية في مدرسة الضباط المشتركة (GMIA)، وتم تكليفه بمسؤوليات منذ سن مبكرة، لا سيما كقائد فى العديد من مجموعات الحرس الرئاسي، وفقا لما جاء على موقع الوحدة الأفريقى بنسخته الفرنسية.

 

وتمت ترقيته تباعاً إلى رتب قائد كتيبة، مقدم، عقيد، ثم عميد قبل أن يتم تعيينه فى فرقة عامة فى عام 2015، وقبل ذلك بعام، تم تعيينه مديراً عاماً للخدمات الأمنية لمؤسسات الدولة (DGSSIE). في عام 2018 تمت ترقيته إلى رتبة فريق.

 

شارك محمد إدريس ديبي في العديد من العمليات العسكرية، بما في ذلك في مالي في أدرار دي إيفوجاس في عام 2013، وكان آنذاك النائب الأول لقائد القوات المسلحة التشادية في مالي (فاتيم).

 

وأمس لقى الرئيس التشادى المنتخب الحاصل على رتبة المارشال، إدريسي ديبي اتينو، وأعلن جيش التشادي وفاته متأثرا بإصابته خلال معارك على الجبهة ضد المتمردين في شمال البلاد، وذلك غداة فوزه بولاية سادسة وحصوله على 79.3% من الأصوات.

 

وأعلن الجيش التشادي فرض حظر تجول وإغلاق حدود البلاد، وتعهد بإجراء انتخابات "ديمقراطية" بعد فترة انتقالية تمتد 18 شهرا في البلاد.


محمد إدريس ديبي

تشاد

المجلس العسكري الانتقالي

ادريس ديبي

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