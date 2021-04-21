تعرف على مشروعات حياة كريمة بتكلفة 1.211 مليار جنيه فى البلينا بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

مبادرة حياة كريمة تستهدف العديد من القرى الأكثر إحتياجا بمحافظة سوهاج، ومن ضمن المراكز التي تم إستهدافها مركز البلينا جنوب المحافظة ، حيث حظى المركز بإهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، وتم تطبيق المبادرة وتنفيذها داخل 29 قرية من قرى المركز تمثلت في كافة القطاعات الخدمية والبنية التحتية بتكلفه بلغت حوالى مليار و211 مليون جنيه.

"اليوم السابع" من خلال 6 معلومات يقدم للقارئ مشروعات مبادرة حياة كريمة ، ببعض القرى في قطاعات التعليم العام والتعليم الازهرى والتضامن الإجتماعى، والطرق وتبطين الترع والكبارى تعرف عليها.

1 – إنشاء وإحلال وتجديد 10 مدارس بقرى عرابه أبيدوس والحرجة قبلي والحرجة بالقرعان نجع أبو الخير بالخرس، أولاد على، الغابات، والعوكلية البوره بنى حميل بتكلفه 49 مليون جنيه تقريبا لخدمة التلاميذ بتلك القرى ومنع التكدس داخل الفصول.

2 – قرى مركز البلينا : تبطين ترعه أم الطبول بالسنطا وترعه سيالة مجرور الشيخ بركة وترعه الحلافي الغربية، وإنشاء كوبري مشاة على ترعه الرضوانية بنجع الكوم، وكوبري على ترعه أم الطبول أمام مركز الشباب، وتغطيه الترعة الواصلة بين ترعه أم الطبول وترعه خور ، وترعه الجنابية اليمنى للكسرة ، وترعه بنى حميل الغربي وترعه الجنابية اليسرى ، وترعه الجنابية الشرقية لمصرف الشيخ مرزوق وترعه الجنابية الغربية لمصرف الشيخ مرزوق وترعه الشيخ سالمان وترعه برديس غرب الكسرة ، وترعه الباسكية ، وترعه المتربة الغربية لطراد أولاد علوي ، وترعه امتداد أبو حلقات ، وترعه الشيخ بركة وترعه برخيل وترعه خور الساحل ترعه امتداد خور الساحل بتكلفه 583 مليون و439 ألف جنيه.

3 - إنشاء وحدة شئون اجتماعيه بقرية أولاد عليو، وتطوير وحده الشئون اجتماعية بقرية بنى حميل، وإنشاء وحدة شئون اجتماعيه داخل مجمع خدمات برديس بتكلفه 4 مليون و200 ألف جنيه.

4- إنشاء كوبري أعلى السكة الحديد بداية من مدخل قرية عرابه أبيدوس بطول 700م ، يبدأ من طريق العراب السياحي حتى المركز الحضري والبنك الأهلي، وإنشاء نفق للسيارات أسفل السكة الحديد بعرض 10 متر بتكلفه 270 مليون لخدمة 300 ألف مواطن.

5 - استكمال بناء معهد فتيات إعدادي ثانوي ازهرى ( تبرع أهالي ) ، وإحلال وتجديد معهد بنى جميل ع/ث و 12 فصل دراسي وعدد 4 قاعات، وإنشاء معهد الصديق بالغابات الابتدائي بمساحة 1050م2 وعدد 12 فصل دراسي وعدد 3 قاعات، وإحلال وتجديد معهد الغنيميه الابتدائي بمساحة 2000م2 و18 فصل و4 قاعات ومعهد الساحلي قبلي الإعدادي بعدد 12 فصل وإحلال وتجديد جناح معهد الغابات ع/ث على مساحة 3000م2 و24 فصل وإحلال وتجديد معهد السلماني الإبتدائى الإزهرى، وتجديد سور المجمع الإسلامى، وإنشاء معهد نجع كيرت إبتدائى، واستكمال معهد نجع العلاونه الأزهرى إعدادى ثانوى بنات، وإحلال وتجديد معهد برخيل الإبتدائى بتكلفه بلغت 65 مليون جنيه تقريبا.

6 رصف طرق بعد الانتهاء من مشروعات البنية التحتية بطول 40كم وعرض 6و8 متر مجلس قروي أولاد عليو والقرى التابعة، وإعادة رصف طرق بعد الانتهاء من مشروعات البنية التحتية بطول 45كم وعرض 6و8 متر مجلس قروي عرابه أبيدوس والقرى التابعة، وإعادة رصف طرق بعد الانتهاء من مشروعات البنية التحتية بطول 50كم وعرض 6و8 متر مجلس قروي برديس والقرى التابعة وإعادة رصف طرق بعد الانتهاء من مشروعات البنية التحتية بطول 50كم وعرض 6و8 متر مجلس قروي بنى حميل والقرى التابعة بتكلفه 240 مليون جنيه.