ترامب يدرس العودة لـ"البيت الأبيض".. و"CNN": يراهن علي نجله الأكبر لقيادة حملته

كتبت: نهال أبو السعود

أسند الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى نجله ترامب جونيور دورا جديدا غير رسمي، بينما يوازن فكرة محاولة العودة الرئاسية في عام 2024 التي تتطلب منه الحفاظ على قبضة على القاعدة الجمهورية، من أجل أي فرصة للنجاح.

كشفت شبكة سي ان ان عن ظهور الأبن الأكبر لترامب كواحد من كبار المستشارين السياسيين للرئيس السابق خلف الكواليس خلف الكواليس مثل صهره جاريد كوشنر ، الذي أمضى معظم السنوات الأربع الماضية في محاولة لدعم ترامب من داخل الجناح الغربي.

ووفقا للتقرير، ظهر دور ترامب الابن في الأشهر التي تلت مغادرة والده لمنصبه، حيث لم يعمل ترامب جونيور في البيت الأبيض، وكان دائما هو العنصر الأكثر تحفظا في عائلة الرئيس الأمريكي السابق، والآن له التأثير الأكبر على سياسات والده ويصف المساعدون علاقتهم بأنها أكثر ودية مما كانت عليه في أي وقت مضى مع كوشنر ، الذي أخذ استراحة من السياسة.

كان التأثير المتزايد لترامب جونيور مرئيًا لأول مرة لمساعدي والده في فبراير ، عندما ألقى ترامب أول خطاب رئيسي له منذ تركه منصبه في مؤتمر العمل السياسي للمحافظين السنوي في أورلاندو.

قال شخص مقرب من ترامب الابن: "كان يقاتل دائمًا من أجل قضايا كبيرة، لكن الآن يقوم بدور قيادي في تشكيل الاتجاه السياسي لترامب بعد الرئاسة".

ووفقا للتقرير، إن تطور ترامب جونيور من بديل للحملة لم يعمل أبدًا داخل البيت الأبيض إلى واحد من أكثر الاستراتيجيين السياسيين الموثوق بهم لوالده ليس صدفة.