تحصين 57 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدى والجدرى خلال حملة ببنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

قال الدكتور عصام يحيى إبراهيم، مدير عام الطب البيطرى ببنى سويف، إن العدد الإجمالي للحيوانات التى تم تحصينها ضد الجلد العقدى والجدرى في الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية، قد بلغ 57 ألفا و225 رأسا بنسبة 25% من المستهدف تقريياً، حيث تم تحصين 49 ألفا و404 رأسا من الأبقار، و7 آلاف و623 رأساً من الأغنام، و198 من الماعز، وذلك منذ بداية الحملة في 3 أبريل الجاري .

وأشار مدير الطب البيطري إلى أنه قد تم الإعداد والتجهيز للحملة قبل انطلاقها،وتوفير كافة المستلزمات البيطرية، مشيرا إلى أن الحملة يتم تنفيذها في 84 وحدة بيطرية، لافتا إلى تواجد الأطباء البيطريين ومعاونيهم في تلك الوحدات،علاوة على الحملات المرورية على التجمعات والمزارع ومناطق الثروة الحيوانية، وفي ظل التزام تام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف، تلقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تقريراً من مديرية الطب البيطري، بشأن سير العمل في الحملة القومية للتحصين ضد أمراض الجلد العقدي وجدرى الضأن، والتي يتم تنفيذها،طبقا لخطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لإجراء التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية بكافة مراكز ومدن المحافظة.