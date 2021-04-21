اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 21 أبريل 2021 06:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بكين تعلن حضور الرئيس الصينى قمة المناخ بدعوة من بايدن

الأربعاء، 21 أبريل 2021 05:00 ص
بكين تعلن حضور الرئيس الصينى قمة المناخ بدعوة من بايدن الرئيس الصينى شى جين بينج
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت وزارة الخارجية الصينية أن الرئيس الصينى شي جين بينج سيحضر القمة حول المناخ فى 22 أبريل الجارى، التى دعا إليها الرئيس الأمريكى جو بايدن، وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشونينج، اليوم الأربعاء، إلى أن شى سيحضر القمة عبر تقنية الفيديو، وسيلقي كلمة أمام القمة، بحسب " روسيا اليوم".

يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن دعا العشرات من زعماء دول العالم لعقد القمة حول المناخ، بمن فيهم الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.

ومن المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة قريبا عن التزامات جديدة في ما يخص تقليص انبعاث الغازات المتسببة بالاحتباس الحراري، حيث أعلن بايدن محاربة التغير المناخي إحدى أهم نقاط سياسته مع عودة واشنطن إلى اتفاقية باريس حول المناخ الموقعة في 2015، التي انسحب منها الرئيس السابق دونالد ترامب.


الصين

بكين

بايدن

أمريكا

قمة المناخ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس الصين: بكين لن تسعى أبدا إلى الهيمنة ولن تشارك مطلقا فى سباق تسلح

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 09:39 ص

الصين قد تختبر عملتها الرقمية فى أولمبياد بكين الشتوية لعام 2022

الإثنين، 19 أبريل 2021 11:00 م

الصين تجرى تجارب لخلط لقاحى كانزينو وزيفي لزيادة الفاعلية فى مواجهة كورونا

الإثنين، 19 أبريل 2021 10:35 ص

روسيا تنضم إلى الصين لأخذ عينات من كويكب ودراسة مذنب

الإثنين، 19 أبريل 2021 05:00 ص

الولايات المتحدة والصين تؤكدان التزامهما بمكافحة تغير المناخ

الأحد، 18 أبريل 2021 08:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة