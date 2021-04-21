بكين تعلن حضور الرئيس الصينى قمة المناخ بدعوة من بايدن

وكالات

أكدت وزارة الخارجية الصينية أن الرئيس الصينى شي جين بينج سيحضر القمة حول المناخ فى 22 أبريل الجارى، التى دعا إليها الرئيس الأمريكى جو بايدن، وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشونينج، اليوم الأربعاء، إلى أن شى سيحضر القمة عبر تقنية الفيديو، وسيلقي كلمة أمام القمة، بحسب " روسيا اليوم".

يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن دعا العشرات من زعماء دول العالم لعقد القمة حول المناخ، بمن فيهم الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.

ومن المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة قريبا عن التزامات جديدة في ما يخص تقليص انبعاث الغازات المتسببة بالاحتباس الحراري، حيث أعلن بايدن محاربة التغير المناخي إحدى أهم نقاط سياسته مع عودة واشنطن إلى اتفاقية باريس حول المناخ الموقعة في 2015، التي انسحب منها الرئيس السابق دونالد ترامب.