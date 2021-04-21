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بعد زراعة 500 فدان قصير التيلة شرق العوينات.. 7 مزايا اقتصادية للقطن

الأربعاء، 21 أبريل 2021 04:00 ص
بعد زراعة 500 فدان قصير التيلة شرق العوينات.. 7 مزايا اقتصادية للقطن قطن قصير
كتب عبد الحليم سالم

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نجحت وزارة قطاع الأعمال العام مؤخرا فى زراعة 500 فدان قطن قصير التيلة بمنطقة شرق العوينات، بالتنسيق مع عدة جهات حكومية، وذلك فى التجربة الثانية للتجربة وللعام الثانى على التوالى، حيث من المتوقع توفير آلات حصاد جديدة وحديثة للجمع الآلى لهذه النوعية من الأصناف، والحصول على إنتاجية من 11 إلى 14 قنطار يمثل ضعف إنتاجية الأقطان طويلة التيلة.
 
تعرف على 7 مزايا لزراعة الأقطان القصيرة.
 
1- يساهم فى دخول مصر ضمن الدول المنتجة، والمصدرة للأقطان قصيرة التيلة.
 
2- يوفر نحو 3 مليارات دولار، قيمة واردات من الأقطان القصيرة ومنتجاتها.
 
3- يساهم فى توفير المادة الخام لمصانع قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.
 
4- يفتح المجال لزيادة الرقعة الزراعية المزروعة قطن سنويا.
 
5- يساهم فى توفير فرص عمل عديدة نتيجة الزراعة.
 
6- يساعد في استصلاح الاراضي الصحراوية الحديدة خاصة فى جنوب مصر .
 
7 - يساهم فى خفض عجز الميزان التجارى نتيجة خفض الطلب على الاستيراد.

القطن قصير التيلة

شرق العوينات

الاقطان القصيرة

قطاع الاعمال العام

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