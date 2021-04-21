بايدن يتصل بعائلة جورج فلويد ويعرب عن "ارتياحه" للحكم فى قضية مقتله

وكالات

وخلصت هيئة المحلفين في مدينة مينيابوليس بولاية مينسوتا، إلى أن الشرطي السابق مذنب في جميع التهم المنسوبة إليه في قضية مقتل فلويد، وذلك بحسب ما ذكرته وسائل إعلام أمريكية.

يذكرأن، أدين ضابط شرطة مينيابوليس السابق ديريك شوفين بجميع التهم من قبل هيئة محلفين في محكمة مقاطعة هينيبين، حيث جاءت أراء المحلفين الاثني عشر بأنه مذنب بارتكاب جريمة قتل غير مقصود من الدرجة الثانية، والقتل من الدرجة الثالثة والقتل غير العمد من الدرجة الثانية في وفاة جورج فلويد في مايو 2020.

وقالت شبكة "سى إن إن" إن الحد الأقصى لعقوبة القتل العمد من الدرجة الثانية هي السجن لمدة لا تزيد عن 40 سنة، أما العقوبة القصوى للقتل من الدرجة الثالثة هي السجن لمدة لا تزيد عن 25 سنة، والحد الأقصى لعقوبة القتل الخطأ من الدرجة الثانية هو 10 سنوات أو دفع غرامة 20000 دولار.

واتُهم ضابط شرطة مينيابوليس السابق ديريك شوفين، وهو أبيض، بالقتل من الدرجة الثانية والقتل من الدرجة الثالثة والقتل غير العمد في مقتل جورج فلويد، وهو رجل أسود يبلغ من العمر 46 عامًا في جنوب مينيابوليس في 25 مايو 2020. وكان قد نفى التهم الموجهة إليه.

بدأت المرافعات الافتتاحية في محاكمة شوفين فى 29 مارس، وبعد ثلاثة أسابيع، تقاعدت هيئة المحلفين في وقت متأخر من بعد ظهر أمس للنظر في حكمها.

كان من الصعب للغاية التنبؤ بالمدة التي سيتداولونها، خاصة وأن عددًا قليلاً جدًا من المراسلين سُمح لهم بالدخول إلى المحكمة، لذا فإن الملاحظات حول هيئة المحلفين ورد فعلها على الشهادة، كانت مصدرها بشكل أساسي قراءة رسائل البريد الإلكتروني من اثنين من المراسلين المخصصين المسموح لهم بالدخول إلى المحكمة.

وتستعد الشرطة في دالاس لاحتجاجات محتملة بعد صدور حكم بحق ديريك شوفين، الضابط المتهم بقتل جورج فلويد، فى الوقت الذى تتداول هيئة المحلفين منذ 10 ساعات.