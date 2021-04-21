اليوم السابع
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الأربعاء، 21 أبريل 2021 06:00 ص
خالد صلاح
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اليمن تدشن الجولة الأولى من حملة التحصين ضد فيروس "كورونا"

الأربعاء، 21 أبريل 2021 05:00 ص
اليمن تدشن الجولة الأولى من حملة التحصين ضد فيروس "كورونا" اليمن فى زمن كورونا
أ ش أ

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دشنت وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية، بعدن، فعاليات الجولة الأولى من حملة التحصين الصحي ضد فيروس كورونا (كوفيد-19)، بدعم من منظمتى الصحة العالمية واليونيسيف ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
 
ووفقًا لوكالة الأنباء اليمنية، فقد تلقى التطعيم ضد الفيروس - خلال التدشين - كل من وزيرا الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، والخدمة المدنية والتأمينات الدكتور عبدالناصر الوالي، ومحافظ محافظة عدن أحمد حامد لملس، وممثل منظمة اليونسيف لدى اليمن الدكتور فيليب دوميل، ومدير مكتب منظمة الصحة العالمية بعدن الدكتورة نهى محمود، معلنين بذلك التدشين الرسمي للحملة في العاصمة المؤقتة عدن و13 محافظة. 
 
وأوضح وزير الصحة اليمني، أن عملية التطعيم تمثل الخطوة الأولى وستليها خطوات قادمة للوصول بخطط الوزارة إلى ١٢ مليون جرعة خلال العام الجاري.. داعياً الأطباء وكبار السن وذوي الأمراض المزمنة إلى المبادرة في التسجيل لأخذ اللقاح الذي يمثل خطوة مهمة في أحداث مناعة ضد الفيروس.
 
من جانبه، أشار ممثل منظمة اليونسيف لدى اليمن، إلى أن تدشين الحملة ضد فيروس كورونا يعد يوما مهما في تاريخ اليمن، وأن قيام وزير الصحة وبعض الوزراء باخذ التطعيم يؤكد مأمونية اللقاح.
 
وتستمر الحملة 12 يوماً، وتهدف للوصول إلى ٣١٧ ألفا و٣٦٣ شخصا، في ١٣٣ مديرية، موزعة على ١٣ محافظة وستنفذ من خلال ١٧٠٤ كوادر صحية، يتوزعون على ٤٢٦ فرقة ثابتة ومتحركة.

اليمن

كورونا

فيروس كورونا

صنعاء

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