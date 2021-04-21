النيابة تأمر بتشريح جثة رضيعة قتلها والدها انتقاما من زوجته بالشرقية

الشرقية -فتحية الديب

قررت نيابة الإبراهيمية العامة، اليوم، بمعرفة آسر خالد وكيل النيابة، وبرئاسة محمد مطر، مدير النيابة، انتداب الطب الشرعى لتشريح جثة طفلة عمرها 6 أشهر لفظت أنفاسها متأثرة بإصابتها على يد والدها، لبيان سبب الوفاة، وصرحت النيابة بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، كما قررت النيابة، بإشراف المستشار حلمى عطا الله، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، استمرار حبس المتهم.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مساعد وزير الداخلية، لأمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا لمركز شرطة الإبراهيمية من "أمل أ" 20 عاما، مقيمة مركز الابراهيمية، تتهم زوجها "م ر" 23 سنة نجار مسلح، بمحاولة قتل نجلتهما، بقيامه بخطف الطفلة منها ودفعها أرضا بعد ضربها برأسه، ومحاولة قتلها.

وتبين من التحريات وجود خلافات زوجية بين الزوجين، تركت على أثرها الزوجة المنزل، فحاول الزوج إجبارها على العودة للمنزل بالقوة، وذهب إلى منزل أسرتها لكنها رفضت وأصرت على الطلاق، فقام بخطف الطفلة منها، وضربها ودفعها أرضا محاولا قتلها، انتقاما من الزوجة، تم القبض على الزوج وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2630 جنح مركز شرطة الإبراهيمية، فيما تم نقل الطفلة إلى المستشفى، لكنها توفيت بعد يومين متأثرة بإصابتها.