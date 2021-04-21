اليوم السابع
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الملكة إليزابيث تستقبل عامها الـ95 دون احتفال

الأربعاء، 21 أبريل 2021 10:16 ص
الملكة إليزابيث تستقبل عامها الـ95 دون احتفال الملكة إليزابيث الثانية
وكالات

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أكدت مصادر ملكية بريطانية أن الملكة إليزابيث الثانية لن تقيم احتفالاً عاماً بعيد ميلادها الـ95.

وذكرت المصادر حسب موقع الرؤية الإماراتى، أن الملكة "ليس لديها خطط" للاحتفال بهذا الحدث اليوم الأربعاء، وهو عيد ميلادها الأول بدون زوجها الأمير فيليب منذ 73 عاماً.

ودُفن الأمير فيليب، دوق إدنبرة يوم السبت في جنازة على الطراز العسكري بعد وفاته في 9 أبريل عن 99 عاماً.

وبعد إعلان وفاته، أعلنت بريطانيا فترة حداد لمدة أسبوع انتهت بعد جنازته يوم السبتلكن الأسرة المالكة لا تزال في فترة حداد لمدة أسبوعين تنتهي في 23 أبريل.

 


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