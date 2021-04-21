المتهم والأفوكاتو.. قصة السائق والبلطجى والنصابة المتهمين بتلفيق قضية لطالب

كتب إيهاب المهندس

خلال عرض حلقة جديدة من سلسلة حلقات "المتهم والأفوكاتو"، سنتحدث عن جريمة هتك عرض تم تلفيقها لطالب بكلية الآداب منذ 7 سنوات بالجيزة، بسبب اتهام شقيقة الطالب لسائق ميكروباص بمحاولة هتك عرضها أثناء عودتها من عملها، ليتبين أن المتهمة بتلفيق القضية لطالب الآداب عليها قضية نصب ومتزوجة عرفيا من أحد شهود الواقعة، وأحد الشهود متهم بقضية سرقة مع سائق الميكروباص المتهم فى واقعة هتك عرض شقيقة الطالب، ليحصل طالب الآداب على البراءة بسبب كيدية الاتهام.

وإلى تفاصيل الواقعة...

في البداية يقول ميشيل حليم المحامى بالنقض: "بحكى عن واقعة حدثت من 7 سنوات، وهى بنت بتعمل في المطار تعرضت لواقعة هتك عرض من سائق ميكروباص، استوقفها في شارع فاضى وحاول هتك عرضها، المجنى عليها حررت محضر برقم العربية، وتم التوصل للمتهم، ومش دى الواقعة اللى هنتكلم عنها ولكن الواقعة هي أن شقيقها طالب في كلة الآداب، وبيسلك مسلك ثابت كل يوم من بيته للجامعة وأنه تعرض لتلفيق من جانب أهلية سائق الميكروباص أثناء عودته من كليته، ففى سيدة أتهمته بهتك عرضها، وفى 2 شهود ضبطوه وشهدوا أنهم شافوه أثناء استطالت يده موضع من مواضع العورة بجسدها".

وتابع: "الشاهد الأول قال أنه بيشتغل في مستشفيات جامعة القاهرة، والشاهدة الثانية قالت كنت بجيب كفالة أيتام من مسجد قريب من مكان الواقعة بمحطة الجيزة، التحريات اثبتت صحة الواقعة، شقيقة الطالب أكدت أن الواقعة ملفقة لشقيقها للتنازل عن محضرى ضد سائق الميكروباص".

واستكمل: "الكشف الجنائى للمجنى عليها في واقعة هتك العرض الكيدية، أوضح أنه سبق اتهامهما في جريمة نصب باسم جمعية تدعى التيسير وأحد الشهود الذى أكد رؤيته للطالب فى واقعة هتك العرض متهم في جريمة نصب باسم جمعية التيسير أيضا صورت كل القضايا اللى على الشهود والمجنى عليها، وأيضا واحد من الشهود متهم في قضية سرقة مع سائق الميكروباص المتهم بهتك عرض شقيقة طالب الآداب".

وتابع: "الشاهد الأول الذى شهد زور على موكلى طالب الآداب قتل ووجدوا بحوزته ورقة زواج عرفى تخص السيدة التي اتهمت زور موكلى طالب الآداب بهتك عرضها، وقدرت أثبت براءة طالب الآداب المتهم في واقعة هتك العرض الكيدية".

تمر في حياتنا اليومية مواقف تظل في الذاكرة، ربما لغرابتها أو طرافتها، والمحاميين من الأشخاص الذين تصادفهم العديد من الواقف والقصص الغريبة في أروقة المحاكم من المتهمين وموكليهم في قضايا الجنايات والجنح، وخلال سلسلة حلقات "المتهم والأفوكاتو" سنلقى الضواء على أغرب القضايا والمواقف التي قابلت بعض المحامين خلال نظر القضايا.