اليوم السابع
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"الكهرباء" تؤكد توقيع عقود لإنشاء شبكتين فى المساعيد والشيخ زويد

الأربعاء، 21 أبريل 2021 11:05 م
"الكهرباء" تؤكد توقيع عقود لإنشاء شبكتين فى المساعيد والشيخ زويد شبكات كهرباء
كتب رامى محيى الدين

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قال الدكتور أيمن حمزة متحدث وزارة الكهرباء هناك اهتمام كبير بقطاع الكهرباء والقيادة السياسية تدعمه وتعتبر الطاقة أمن قومى والنمو الكبير والخطوات التي تخطوها الدولة المصرية في هذا القطاع كبيرة جدا ولدينا تطوير في الشبكات ولابد أن تصل الكهرباء لأهالينا في كل منطقة وتشمل منطقة شمال سيناء.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية عبد الرحمن ببرنامج الحقيقة على قناة إكسترا نيوز: خلال الـ7 سنوات الماضية تم توقيع عقود لإنشاء شبكتين في المساعيد والشيخ زويد والربط بينهما بكابلات أرضية وتكلفتهم تتخطى مليار و600 مليون جنيه كمرحلة أولى لكى تصل الكهرباء لشمال سيناء.
وتابع:عمليات التفجير التي حدثت والتعدى على الأبراج الهوائية كان من ضمن التحديات الكبيرة جدا والحمد لله التأمين العسكرى التي تقوم بها القوات المسلحة ساهمت في الاستقرار والتنمية في سيناء بشكل عام مثل الأنفاق تحتاج للكهرباء بشكل كبير والمشروعات وتجمعات البدو والمصانع كلها تحتاج على الكهرباء، وتم إنفاق حوالى مليار جنيه تم استثمارها في  هذه المنطقة الحيوية.
 

الكهرباء

شمال سيناء

الشيخ زويد

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