اليوم السابع
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الأربعاء، 21 أبريل 2021 12:13 م
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الكشف وتوفير العلاج لـ 196مواطنا وعمل نظارات طبية بالقافلة الطبية ببنى سويف

الأربعاء، 21 أبريل 2021 12:01 م
الكشف وتوفير العلاج لـ 196مواطنا وعمل نظارات طبية بالقافلة الطبية ببنى سويف القافلة الطبية بقرية الجفادون
بنى سويف - هانى فتحى

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نظمت مديرية الصحة بمحافظة بنى سويف، برئاسة  الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ، قافلة طبية بقرية الجفادون مركز الفشن ، بالتعاون مع إحدى المؤسسات الخيرية، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية ، وتمت مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا ، حيث تم تعقيم موقع القافلة ومحيطها قبل وأثناء وبعد القافلة ، علاوة على توزيع كمامات على العاملين والمستهدفين فى القافلة، مع التزام فرق العمل والفرق الطبية بتطبيق التدابير الوقائية والإجراءات الصحية .

وتمكنت القافلة من الكشف على 196 مواطناً وتوزيع بعض الأدوية بالمجان،حيث ضمت القافلة عدداً من التخصصات الطبية والتى شملت (46 أطفال، 44 باطنة، 64 رمد، 42 عظام )، فيما تم إجراء تحاليل لعدد 4 حالات ، وعمل 25 نظارة طبية، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسق القوافل الطبية ومسؤول الإمداد الطبى بمديرية الصحة، وبالتعاون مع فريق العمل من مؤسسة راعى مصر للتنمية وبعض المتطوعين من الأهالى وشباب القرية.

من جانبه، تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف ، سير العمل فى خطة القوافل الطبية التى تنفذها إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى، والتى تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة  فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية، وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية.

 

 

 


بنى سويف

صحة بنى سويف

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مركز الفشن توفير نظارات طبية للمواطنين

الاجراءات الاحترازية

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