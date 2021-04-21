اليوم السابع
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القبض على عامل بجراج فى الهرم بتهمة قتل كلبة

الأربعاء، 21 أبريل 2021 10:20 ص
القبض على عامل بجراج فى الهرم بتهمة قتل كلبة كلب - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على عامل بجراج، لاتهامه بقتل كلبة، بسبب شربها الماء من "جردل" مياه خاص بعمله، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

تلقى قسم شرطة الهرم، بلاغا من مسؤول جمعية خاصة برعاية الحيوانات، اتهم فيه عامل بجراج فى منطقة المريوطية، بقتل كلبة بالاعتداء عليها بآلة حادة.

 

وذكر مقدم البلاغ أن المتهم ارتكب الواقعة، بسبب شرب الكلبة الماء من "جردل" خاص بعمله فى الجراج، وقدم صورا للمتهم، ومقطع فيديو للكلبة بعد الاعتداء عليها وقتلها.

 

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.


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