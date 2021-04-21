العربية للتصنيع تستقبل وفد الصناعات الدفاعية السودانية

كتب زكى القاضى

استقبل اليوم الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع، الفريق أول "ميرغني إدريس سليمان" رئيس منظومة الصناعات الدفاعية لدولة السودان الشقيقة والوفد المرافق، فى زيارة تهدف لتعزيز التعاون فى مجالات الصناعة المختلفة.

خلال اللقاء، تم بحث تعزيز آليات التعاون والإستفادة من الإمكانيات المتطورة بالعربية للتصنيع لتلبية كافة إحتياجات المشروعات التنموية والصناعات الدفاعية والأمنية بدولة السودان الشقيقة، بالإضافة إلي بحث تشكيل لجنة فنية مشتركة لدراسة الإمكانيات المتاحة وتحديد أوجه التعاون المقترحة بين الجانبين في مختلف مجالات التصنيع المختلفة وفقا لأحدث نظم الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمى والذكاء الاصطناعى.

في هذا الصدد , أكد الفريق أول "ميرغني إدريس " حرص بلاده تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع مصر في كافة المجالات الصناعية والتنموية , مشيدا بالنهضة التنموية ومبادرة حياة كريمة والمشروعات القومية التي تشهدها مصر لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وخطواتها غير المسبوقة للتحول الرقمي.

وأوضح "إدريس " أهمية الإستفادة من خبرات الهيئة العربية للتصنيع لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مشروعات التنمية المختلفة بالسودان , ومنها تحديث البنية التحتية ومشروعات المياه والصرف الصحي والإلكترونيات والطاقة المتجددة والتحول الرقمي,فضلا عن تدريب الكوادر البشرية السودانية بمراكز التدريب المتطورة بالعربية للتصنيع.

من جانبه أكد "التراس" علي أهمية تعزيز التعاون مع دول القارة الأفريقية، وتنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" لفتح آفاق جديدة من التعاون والتكامل في كافة المجالات الصناعية والاقتصادية.

كما أشار"التراس" أن الهيئة العربية للتصنيع تضع كافة خبراتها وإمكانياتها البشرية والتكنولوجية للتعاون والشراكة مع أشقائنا بدولة السودان الشقيقة في كافة مجالات التصنيع وتبادل الخبرات وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية السودانية بمراكز تدريب العربية للتصنيع, وفقا لأحدث نظم التدريب الرقمي الحديثة.

وعقب إنتهاء المباحثات المشتركة، قام رئيس الهيئة العربية للتصنيع ورئيس منظومة الصناعات الدفاعية السودانية بتفقد معرض منتجات العربية للتصنيع, حيث أشاد" ميرغني إدريس " بتنوع المنتجات والقاعدة الصناعية المتطورة بالهيئة وخططها لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة، فضلا عن تطوير خطوط الإنتاج لتصبح خطوطا رقمية ذكية وفقا لمعايير الجودة العالمية.

كما تفقد "إدريس" أكاديمية التدريب بالهيئة العربية للتصنيع، والتي يتم من خلالها تدريب وتأهيل الكوادر البشرية من خلال دورات تدريبية متخصصة في كافة مجالات الصناعة والإدارة وفقا لأحدث نظم التدريب الرقمية الحديثة.