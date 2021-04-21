العثور على جثة شاب بجوار قضبان السكة الحديد فى الدقهلية.. اعرف السبب

الدقهلية فريق المحافظات

عثر أهالى بقرية جوجر التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، على جثمان عامل فى العقد الثانى من عمره بجوار قضبان شريط السكه الحديد، كان اللواء رافت عبد عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ إلى العميد أحمد الجميلى مأمور مركز شرطة طلخا، بالعثور على جثمان شاب فى العقد الثانى من عمره، يدعى محمود ال 19 سنة عامل من قرية ميت الكرماء.

انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ و بالفحص تبين وجود جرح قطعى بالرأس أعلى الاذن اليمنى، و بتفريغ الكاميرات الموجودة بالمنطقة، تبين أن المتوفى اثناء سيره على قضبان السكه الحديد بقرية جوجر، وأثناء مرور قطار60 ركاب، تعثرت قدماه وسقط على بعض القطع الحجرية، ما أدى إلى إصابته التى أدت إلى وفاته.

وبسؤال شاهدى الواقعة سائقى توك توك "رزق م" 21 سنة، و"كريم ج" 18 سنة، يقيمان بقرية حوجر أكدا أنهما شاهدا المتوفى أثناء جلوسه على شريط السكة الحديد وإشعاله سيجارة ثم مشى بمفرده، وبسؤال والده وشقيقه لم يتهمان أحد بالتسبب فى وفاة ابنهم، فتم تحرير محضر 3229 إدارى مركز شرطة طلخا لسنة 2021، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.