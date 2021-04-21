اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 21 أبريل 2021 06:15 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

العثور على أسلحة متنوعة والقبض على متهم بالإرهاب بالأنبار العراقية

الأربعاء، 21 أبريل 2021 05:00 م
العثور على أسلحة متنوعة والقبض على متهم بالإرهاب بالأنبار العراقية القوات العراقية - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق العثور على أسلحة وعتاد والقبض على عنصر إرهابي في محافظة الأنبار غربي البلاد.
وذكرت الخلية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الأربعاء - أن قوة من قيادة عمليات الأنبار عثرت خلال قيامها بعمليات بحث وتفتيش على 15 عبوة ناسفة و15 صاعق تفجير و20 قذيفة هاون من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي.
وأشارت إلى أن قوة مشتركة من قيادة عمليات الأنبار وإدارة الاستخبارات ألقت القبض على متهم مطلوب وفق المادة 1/4 إرهاب في منطقة الهريمات بمحافظة الأنبار، كما تم ضبط قاعدة صواريخ متحركة قديمة في ذات المنطقة.


العراق

القوات العراقية

الأنبار

العثور على أسلحة بالعراق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة