العثور على أسلحة متنوعة والقبض على متهم بالإرهاب بالأنبار العراقية

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق العثور على أسلحة وعتاد والقبض على عنصر إرهابي في محافظة الأنبار غربي البلاد.
وذكرت الخلية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الأربعاء - أن قوة من قيادة عمليات الأنبار عثرت خلال قيامها بعمليات بحث وتفتيش على 15 عبوة ناسفة و15 صاعق تفجير و20 قذيفة هاون من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي.
وأشارت إلى أن قوة مشتركة من قيادة عمليات الأنبار وإدارة الاستخبارات ألقت القبض على متهم مطلوب وفق المادة 1/4 إرهاب في منطقة الهريمات بمحافظة الأنبار، كما تم ضبط قاعدة صواريخ متحركة قديمة في ذات المنطقة.
العثور على أسلحة متنوعة والقبض على متهم بالإرهاب بالأنبار العراقيةالأربعاء، 21 أبريل 2021 05:00 م
القوات العراقية - أرشيفية
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أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق العثور على أسلحة وعتاد والقبض على عنصر إرهابي في محافظة الأنبار غربي البلاد.
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