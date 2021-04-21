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"الصحة": وصول 500 ألف جرعة من لقاح سينوفارم الصينى خلال الشهر الجارى

الأربعاء، 21 أبريل 2021 03:00 ص
"الصحة": وصول 500 ألف جرعة من لقاح سينوفارم الصينى خلال الشهر الجارى الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنه متعاقد مع الجانب الصينى على توريد 20 مليون جرعة من لقاح سينوفارم سيتم توريدهم تباعا إلى مصر، وأنه سيصل القاهرة خلال الشهر الجارى 500 ألف جرعة من اللقاح على أن يتم تحليلها بمعامل هيئة الدواء.

يذكر أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بحثت مع السفير الصينى وضع آلية تفعيل استخدام الكود التعريفي (QR code) بين مصر والصين والذي يتضمن معلومات عن تحليل (PCR) الخاص بفيروس كورونا، والأجسام المضادة، وموقف تلقي اللقاح، مؤكدة موافقة مجلس الوزراء على الاتفاقية وترحيب مصر بها، بما يساهم في تسهيل حركة التنقل بين البلدين وتنشيط التبادل التجاري وغيره من الأنشطة الاقتصادية المختلفة بين البلدين.

وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة توجهت بالشكر لجمهورية الصين الشعبية والحكومة الصينية لدعمها المستمر لمصر خلال التصدي لجائحة فيروس كورونا وحرصها على إمداد مصر بدفعات من اللقاحات لمواجهة الجائحة، مما ساهم في تطعيم الأطقم الطبية والتوسع في عمليات التطعيم لتشمل المواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، والمستحقين للقاح من الشعب المصري تباعاً، والعاملين بالقطاعات الاقتصادية الكبرى بالدولة.
 


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