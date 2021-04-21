اليوم السابع
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خالد صلاح
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الشرطة العراقية تعتقل إرهابيين اثنين ببغداد.. وانفجار عبوة ناسفة بنينوى

الأربعاء، 21 أبريل 2021 11:35 ص
الشرطة العراقية تعتقل إرهابيين اثنين ببغداد.. وانفجار عبوة ناسفة بنينوى الشرطة العراقية - أرشيفية
أ ش أ

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ألقت الشرطة العراقية القبض على إرهابيين اثنين في العاصمة بغداد.
وذكرت مديرية الشرطة في بغداد -في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية- أن عناصر الشرطة تمكنت بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة من القبض على متهمين اثنين وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى أنه تم تسليم الإرهابيين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.
من جهة أخرى، أعلن مصدر أمني انفجار عبوة ناسفة في غرب الموصل بمحافظة نينوى، موضحًا أن الانفجار أسفر عن إصابة شاب وبتر قدميه.


العراق

الشرطة العراقية

الإرهاب فى العراق

نينوى

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