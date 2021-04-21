الشباب والرياضة تطلق مسابقة لاختيار شعار وتميمة لأولمبياد الطفل المصري

كتبت ياسمين يحيى و ندى مجاهد

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن مسابقة لتصميم شعار وتميمة لأولمبياد الطفل المصري في نسخته الثالثة تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية ، على أن يحصل الفائز بالمركز الأول في الشعار يمنح مبلغ 5000 جنيه، والفائز بالمركز الأول في التميمة يمنح 10000 جنيه، وعلى الراغبين في الاشتراك عن طريق رابط بوابة مصر للشباب والرياضة في موعد أقصاه 16 مايو المقبل:-

وعن الشروط والمواصفات ، يقوم المتقدم بعمل تميمة للبطولة على ان يراعي فيها إمكانيات استخدامها بشكل منفرد بالإضافة لكونها مدمجة مع لوجوا ، و اظهار البعد الطفولي من عناصر وألوان للتأكيد علي روح الاولمبياد المتعارف عليها كما يتراءى لمبدع العمل ، ان يكون عمر المتقدم من 17 حتى 30 سنة ، ويراعي وضوح العمل ولا يقل شدة الوضوح عن 300 ميجا بيكسل ، وأن يكون العمل معبر عن الروح المصرية.

وعلي المتقدمين أن يقدموا التصميمات بشكل مجسم ثلاثي الأبعاد على ألا يقل ارتفاعه عن 30 سم ،و يقدم التصميم بشكل مسطح بمساحة 25 × 35 سم، وثلاث صور للجانبين والخلفية بنفس المساحة ، ومتروك للمصمم حرية التعبير بالأسلوب الذي يراه ، مع كتابة تقديم فيما لا يزيد عن صفحة يشرح فيها المتسابق الفكرة المقدمة فيها التصميم ، وأن تكون التميمة معبرة عن الرياضة والطفل المصري ، وترسل التصميمات بجودة عالية علي اللينك المرفق (JPG -pdf -.، بعد اختيار افضل تصميم سيتم ارسال نسخة psd من قبل المتسابق كاملة الشروط .

وذكرت وزارة الشباب والرياضة أنه سيتم استبعاد أي عمل يثبت أنه منقول او مأخوذ او مقتبس من اعمال اخري ، أو ثبوت تطابق في عملين او أكثر يتم استبعاد جميعهم ،أو الجودة والوضوح في حالة توافرهم سيتم استبعاد العمل.

وتعد أوليمبياد الطفل المصري محاكاة لدورة الاولمبياد العالمية تنفذها وزارة الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية في مجموعة من الألعاب الفردية والجماعية .