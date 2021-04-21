السلطات الأمريكية تعتزم إطلاق 750 مليون بعوضة معدلة جينيا بفلوريدا.. اعرف القصة

ريهام عبد الله

تعتزم السلطات الأمريكية فى فلوريدا، لإطلاق ما يقرب من 750 مليون بعوضة معدلة جينيا، لقتل ومكافحة أنواع أخرى من البعوض، ووافقت مؤسسة "فلوريدا كيز" لمكافحة البعوض على اقتراح شركة "Oxitec" لإطلاق 750 مليون بعوضة فى الهواء الطلق لهذه المهمة.

وسيتم إطلاق البعوضات المعدلة وراثيا مع فصل الصيف وبداية الجو الحار، لاستهداف الأنواع الأخرى التي تحمل وتساهم في نقل فيروسات وأمراض مثل حمى الضنك والحمى الصفراء وغيرها، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

ووافقت وكالة حماية البيئة (EPA)، ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ووزارة الصحة في فلوريدا على المشروع.

ومن المقرر أن تبدأ تجارب إطلاق البعوض هذا الشهر فى عدد من الأحياء في فلوريدا حيث سيطلب من السكان استضافة صناديق إطلاق البعوض أو مصائد البعوض.

ومن جهته قال جراي فراندسن، الرئيس التنفيذي لشركة "Oxitec"، "إننا نتطلع إلى العمل جنبًا إلى جنب مع المجتمع لإثبات فعالية تقنيتنا الآمنة والمستدامة في ضوء التحديات المتزايدة للسيطرة على هذا البعوض الذي ينشر المرض".