السجن المشدد 3 سنوات لعامل بتهمة حيازة سلاح نارى وكمية من الهيروين بالشرقية

الشرقية _ فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين أسامة الحلوانى، وباسم جاويش، وسكرتارية محمد عفت، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 3 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات، لإدانته بحيازة كمية من جوهر الهيروين المخدر وسلاح ناري وذخيرة دون ترخيص.

تعود أحداث القضية لشهر يناير من العام الجاري، بتلقي مدير أمن الشرقية ،إخطارًا من مأمور مركز شرطة بلبيس ، مفاده ضبط "محمد . س . ح" 26 عاما عامل ، ومقيم أحدي قري المركز، وبحوزته كمية من جوهر الهيروين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا بقصد الاتجار والتربح، وسلاح ناري بندقية خرطوش وطلقات لذات العيار.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلي محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.