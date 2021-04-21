الرئيس العراقى يؤكد أهمية تخفيف التوترات فى المنطقة

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أكد الرئيس العراقي برهم صالح، ضرورة تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب، وتخفيف التوترات التي تؤثر سلباً على فرص التنمية والإزدهار لشعوب المنطقة، وأهمية العمل المشترك وأن يكون العراق محوراً في تعزيز الأمن والاستقرار.

وذكر بيان للرئاسة العراقية أوردته الوكالة الوطنية العراقية للانباء "نينا"،اليوم الأربعاء، أن تصريحات برهم جاءت خلال لقائه مع السفير الروسي لدى العراق ماكسيم ماكسيموف، وبحثا العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون، بالاضافة لاستعراض التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكدا التزام الحوار لتعزيز الأمن والسلم الإقليميين.

ومن جانبه جدد ماكسيموف دعم بلاده لاستقرار العراق وتعزيز سيادته، والرغبة في تعزيز أواصر العلاقات في جميع المجالات.