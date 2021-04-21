الرئيس الأوكرانى يوقع قانونا يسمح بتعبئة جنود الاحتياط خلال 24 ساعة

وكالات الأنباء

وقع رئيس أوكرانيا، فلاديمير زيلينسكى، قانونا يسمح بتعبئة جنود الاحتياط خلال 24 ساعة، فى حال تفاقم الوضع فى دونباس.

وقال المكتب الصحفى للرئيس الأوكرانى، فى بيان، اليوم الأربعاء، نقلته"روسيا اليوم"، إن زيلينسكى وقع على قانون بشأن تعبئة جنود الاحتياط فى فترة زمنية محددة.

وأوضح المكتب الصحفى إن الوثيقة تنص على تعبئة جنود الاحتياط والتحاقهم بالقوات المسلحة الأوكرانية فى مدة زمنية محددة، دون الإعلان مسبقا عن التعبئة.

وبحسب المكتب الصحفى فإن ذلك سيسمح بدعم الوحدات العسكرية لجميع قوات الجيش الأوكرانى فى مدة زمنية وجيزة بجنود الاحتياط، بهدف رفع فعاليتها القتالية فى حال عدوان عسكرى، وتهديد مفاجئ.

ويأتى هذا الإجراء فى وقت يتفاقم فيه الوضع فى منطقة دونباس بشرق أوكرانيا.

وقد أعلن الجيش الأوكرانى فى وقت سابق عن مقتل 4 جنود خلال القصف فى دونيتسك، وأرسل زيلينسكى، رئيس هيئة الأركان العامة إلى مكان الحادث، وقال إنه سيبحث الوضع فى دونباس قريبا مع قادة نورماندى الأربعة (ألمانيا وروسيا وأوكرانيا وفرنسا).